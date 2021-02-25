В Совфеде выразили надежду на стабилизацию ситуации в Армении

В Совете Федерации рассчитывают на скорейшую стабилизацию ситуации в Армении. Об этом в четверг, 25 февраля, заявил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

По его словам, российские сенаторы держат связь с армянскими коллегами.

«Следим, разумеется, с обеспокоенностью. Желаем братскому армянскому народу скорейшей стабилизации ситуации на основе Конституции и действующего законодательства. Находимся в контакте с армянскими коллегами-парламентариями», — отметил Косачев в беседе с ТАСС.

Сенатор добавил, что происходящие в стране события являются исключительно внутренним делом Армении.

Ранее в этот же день Генштаб Вооруженных сил Армении потребовал отставки Пашиняна. Премьер назвал это попыткой военного переворота. На фоне этого глава кабмина республики освободил от должности главу Генштаба Оника Гаспаряна.

Накануне президент Армении Армен Саркисян по предложению премьера уволил первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Тирана Хачатряна. По данным СМИ, военачальник высмеял слова Пашиняна о ракетных комплексах «Искандер».

Оппозиция обвиняет Пашиняна в «капитуляции» Армении после подписания соглашения о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе.

Глава армянского правительства считает соглашение единственным способом завершения кровопролития в регионе.