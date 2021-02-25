Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Пашинян заявил о попытке военного переворота в Армении
Экономика
Аналитики зафиксировали рост популярности аренды квартир в новостройках
Мир
СК России возбудил дело после ранения мирного жителя в Донбассе
Экономика
В России каждый десятый бизнес предупредил о риске закрытия в 2021 году
Общество
В России выявили наименьшее с 7 октября число случаев COVID-19 за сутки
Мир
Нидерланды обвинили хакеров из России и Китая в ежедневных кибератаках
Общество
Самарские студенты разрабатывают ракету нового поколения
Армия
В армию начали поставлять комплексы противотанковой обороны «Завет»
Общество
Собственника сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск

Собственника сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Красноярский бизнесмен, собственник сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Юрий Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился», — сказала Иванова.

Переход на личности: индивидуальным предпринимателям вспомнят старые грехи
Эксперты высказались о возможном ужесточении уголовной ответственности за налоговые преступления

Отмечается, что в связи с этим он был объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что Юрия Белойвана могут объявить в международный розыск по новому делу о сокрытии 57 млн рублей.

Известно, что год назад Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии за совершение восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Осенью его освободили от отбывания наказания в связи с болезнью. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма «Тарас Бульба», организовал практику расчета с клиентами только наличными и с невыдачей кассовых чеков.

Всего от уплаты налогов Белойваном, по данным СКР, было сокрыто более 650 млн рублей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021