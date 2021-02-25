Собственника сети ресторанов «Тарас Бульба» объявили в федеральный розыск

Красноярский бизнесмен, собственник сети ресторанов «Корчма «Тарас Бульба» Юрий Белойван объявлен в федеральный розыск по делу о неуплате налогов. Об этом в четверг, 25 февраля, сообщает представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

«После возбуждения в феврале 2020 года уголовного дела по факту сокрытия денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание недоимки по налогам, Юрий Белойван на неоднократные вызовы следователя на допрос не явился», — сказала Иванова.

Отмечается, что в связи с этим он был объявлен в федеральный розыск, а в ближайшее время планируется объявление фигуранта и в международный розыск.

Ранее, 27 июля, сообщалось, что Юрия Белойвана могут объявить в международный розыск по новому делу о сокрытии 57 млн рублей.

Известно, что год назад Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к двум годам колонии за совершение восьми преступлений, предусмотренных п. «б» ч. 2 ст. 199 УК («Уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере»). Осенью его освободили от отбывания наказания в связи с болезнью. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке — без исследования доказательств и допросов свидетелей.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком «Корчма «Тарас Бульба», организовал практику расчета с клиентами только наличными и с невыдачей кассовых чеков.

Всего от уплаты налогов Белойваном, по данным СКР, было сокрыто более 650 млн рублей.