Создатель сети ресторанов «Корчма Тарас Бульба» Юрий Белойван обвиняется в неуплате налогов в сумме 650 млн рублей. Об этом сообщает пресс-служба столичного главка Следственного комитета.

Ресторатору предъявлено обвинение по восьми эпизодам преступной деятельности по уклонению от уплаты налогов.

Следователи установили сумму неуплаченного в бюджет налога на добавленную стоимость в общем размере более 650 млн рублей.

Юрию Беловайну избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.