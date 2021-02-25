Россияне стали реже соглашаться на снижение зарплаты для сохранения работы

В начале 2021 года уменьшилась готовность россиян снизить зарплатные ожидания для сохранения работы или удачного трудоустройства. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на результаты исследования сервиса по поиску работы HeadHunter в четверг, 25 февраля.

Исследование проводилось с 23 декабря 2020 года по 3 февраля 2021 среди 21 691 соискателя в России.

Так, лишь 42% россиян заявили о готовности снизить ожидания по зарплате. Против высказались 40%. В конце прошлого года к сокращению зарплаты были готовы 44% респондентов, против выступали 37%.

Больше всего соискателей, готовых согласиться на меньшую оплату труда ради трудоустройства, находится в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (–0,08), в Дальневосточном федеральном округе (–0,07) и Московском регионе (–0,06). Меньше всего — на Урале (0,04) и в Приволжском федеральном округе (0,04).

Наиболее гибкими в отношении зарплатных ожиданий оказались студенты (–0,19), представители сфер искусства и массмедиа, домашний персонал (–0,13). Меньше всего готовы к снижению ожиданий по зарплате представители сферы страхования (0,22), медицины, фармацевтики (0,13) и автомобильного бизнеса (0,13).

Согласно исследованию, в своем трудоустройстве в ближайшие три месяца уверены больше половины — 59% — респондентов. Не уверены чуть более трети — 36%. Более других уверены в том, что смогут в течение этого времени найти работу, сотрудники сферы продаж (0,40). Меньше всего уверены в трудоустройстве представители НКО (–0,01) и банковского сектора (0,01).

Кроме того, более половины опрошенных рассматривают возможность подработки — 51%, а у 9% она уже есть. В первую очередь о подработке думают представители научно-образовательной сферы (–0,45), искусства и массмедиа (–0,39).

Ранее, 23 февраля, онлайн-сервис по поиску работы SuperJob обнародовал результаты опроса, согласно которому доля россиян, согласных пожертвовать размером зарплаты ради близости работы к дому, уменьшилась до 48% по сравнению с периодом до пандемии коронавируса. В среднем эта категория респондентов готова снизить ожидания по зарплатам на 9%.

Чаще всего экономить время предпочитают респонденты старше 45 лет — 55%, а также опрошенные с доходом от 80 тыс. рублей — 52%.