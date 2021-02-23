Россияне стали реже соглашаться урезать доходы ради работы у дома

Пожертвовать размером зарплаты ради расположения места работы в получасе ходьбы от дома согласны около половины россиян (48%), что меньше, чем до пандемии COVID-19. Об этом свидетельствуют результаты опроса онлайн-сервиса по поиску работы SuperJob, которые 23 февраля оказались в распоряжении «РИА Новости».

«Добираться на работу менее получаса, да еще и пешком — по мнению 48% россиян, это стоит того, чтобы согласиться на меньшую зарплату. В среднем эта категория респондентов готова снизить зарплатные ожидания на 9%», — говорится в исследовании.

При этом чаще экономии времени отдают предпочтение респонденты старше 45 лет (55%), а также опрошенные с доходом от 80 тыс. рублей (52%).

Тем не менее, в сравнении с итогами аналогичного опроса, проводившегося четыре года назад, после наступления пандемии коронавируса больше россиян выразили готовность ездить до офиса, не теряя доход. В прошлый раз при анкетировании желание работать недалеко от дома, хоть и за меньшие деньги, изъявили 56% опрошенных и снижать зарплатные ожидания они были готовы в среднем на 10%.

Кроме того, сейчас 37% россиян не согласны мириться с более низкой зарплатой ради близости места работы к дому.

«Такая позиция более популярна среди мужчин (38% против 35% среди женщин) и опрошенных от 35 до 44 лет (41%). В 2017 году тех, кто не был готов поступиться частью зарплаты ради экономии времени, было меньше — 33%», — отмечают аналитики.

В исследовании приняли участие 1,6 тыс. представителей экономически активного населения старше 18 лет из 443 населенных пунктов всех округов России. Опрос проводился с 12 по 18 февраля.

11 февраля был составлен рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий с удаленным форматом работы. Выяснилось, что больше всего готовы платить инженерам, дизайнерам и детским психологам.