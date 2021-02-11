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Эксперты назвали вакансии на удаленке с самыми высокими зарплатами

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Инженеры, дизайнеры и детские психологи получают самые высокие зарплаты при работе удаленно. Об этом 11 февраля свидетельствует рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, подготовленный сервисом «Работа.ру». Результаты исследования есть в распоряжении «Известий».

Одна из самых высоких заработных плат предлагается специалисту по тендерам, который будет работать в строительной компании. За мониторинг торговых площадок, подготовку и изучение документов по аукционам соискателю готовы платить до 300 тыс. рублей ежемесячно.

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Традиционно высокие зарплаты — в сфере IT. Инженерам и разработчикам готовы платить от 150 тыс. до 200 тыс. рублей в месяц. От кандидатов требуется умение работать с технологиями Docker и Kubernetes, иметь опыт построения HA-архитектуры.

Разработчик мобильных приложений может рассчитывать на зарплату 170 тыс. рублей. Такую сумму получит кандидат с двухлетним опытом работы и наличием Macbook для разработки под IOS.

До 160 тыс. рублей может получить детский психолог, у которого опыт работы превышает три года. Для одобрения на вакансию кандидату нужен сертификат, подтверждающий знание методов когнитивно-поведенческой терапии, а также официальный опыт работы в указанной сфере.

До 150 тыс. рублей в месяц может зарабатывать инженер-проектировщик профильного раздела с опытом работы от одного года.

Дизайнер интерьера с опытом работы от трех лет может рассчитывать на зарплату 110 тыс. рублей. Такую сумму готово предложить одно из архитектурных бюро, уточняя, что кандидату предстоит взять на себя разработку планировочных решений, подготовку концепций, визуализацию интерьера и работу с документацией.

8 февраля стало известно, что каждый третий работающий россиянин хотел бы совмещать занятость в офисе с удаленной работой из дома. Рассуждая о наиболее предпочтительном формате работы в будущем, 44% участников опроса выбрали постоянную занятость в офисе, а 7% — полностью удаленный режим. Смешанный формат, позволяющий чередовать работу в офисе и из дома, назвали идеальным 33% респондентов. Затруднились ответить 16%.

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