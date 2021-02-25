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Нетаньяху попросил Байдена сохранить санкции США против МУС

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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в ходе телефонного разговора с президентом США Джозефом Байденом попросил его сохранить санкции против представителей Международного уголовного суда (МУС). Об этом со ссылкой на израильских официальных лиц сообщил портал Axios в среду, 24 февраля.

По информации издания, Израиль опасается, что снятие санкций с представителей МУС помешает его усилиям остановить расследованием предполагаемых военных преступлений, совершенных страной. Кроме того, прокурор МУС может рассматривать снятие ограничений, как одобрения данного расследования США.

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27 января сообщалось, что администрация президента США Джозефа Байдена проанализирует введенные при предыдущем президенте Дональде Трампе санкции против представителей Международного уголовного суда (МУС).

В сентябре 2020 года стало известно, что США ввели санкции в отношении двух сотрудников МУС — прокурора Фату Бенсуды и главы отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Отмечается, что указанные лица продолжительно обвиняют американских солдат в военных преступлениях в Афганистане, ведя соответствующее расследование.

11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда деятельности военных и других служащих в США, обвинив международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

В 2017 году главный прокурор МУС Фату Бенсуда начала расследование возможных преступлений в Афганистане, в том числе солдатами и офицерами США. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями прокурорам и судьям МУС.

Позже Вашингтон ввел против сотрудников Международного уголовного суда визовые ограничения.

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