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Администрация Байдена проанализирует санкции против представителей МУС

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Администрация президента США Джозефа Байдена проанализирует введенные при предыдущем президенте Дональде Трампе санкции против представителей Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США.

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По его словам, США разделяют цели МУС по привлечению к ответственности за самые тяжкие преступления, которые известны человечеству. При этом представитель отметил, что Соединенные Штаты всегда занимали позицию, чтобы юрисдикция суда сохранялась для стран, которые согласны с этим, или по решению Совбеза ООН, пишет в Twitter журналист Guardian Джулиан Боргер.

В сентябре 2020 года стало известно, что США ввели санкции в отношении двух сотрудников МУС — прокурора Фату Бенсуды и главы отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Отмечается, что указанные лица продолжительно обвиняют американских солдат в военных преступлениях в Афганистане, ведя соответствующее расследование.

11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда деятельности военных и других служащих в США, обвинив международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

В 2017 году главный прокурор МУС Фату Бенсуда начала расследование возможных преступлений в Афганистане, в том числе солдатами и офицерами США. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями прокурорам и судьям МУС.

Позже Вашингтон ввел против сотрудников Международного уголовного суда визовые ограничения.

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