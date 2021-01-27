Администрация Байдена проанализирует санкции против представителей МУС

Администрация президента США Джозефа Байдена проанализирует введенные при предыдущем президенте Дональде Трампе санкции против представителей Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщил официальный представитель госдепартамента США.

По его словам, США разделяют цели МУС по привлечению к ответственности за самые тяжкие преступления, которые известны человечеству. При этом представитель отметил, что Соединенные Штаты всегда занимали позицию, чтобы юрисдикция суда сохранялась для стран, которые согласны с этим, или по решению Совбеза ООН, пишет в Twitter журналист Guardian Джулиан Боргер.

В сентябре 2020 года стало известно, что США ввели санкции в отношении двух сотрудников МУС — прокурора Фату Бенсуды и главы отдела юрисдикции, взаимодополняемости и сотрудничества Факисо Мочочоко.

Отмечается, что указанные лица продолжительно обвиняют американских солдат в военных преступлениях в Афганистане, ведя соответствующее расследование.

11 июня президент США Дональд Трамп сообщил, что подписал указ о санкциях в отношении лиц, связанных с расследованиями Международного уголовного суда деятельности военных и других служащих в США, обвинив международную структуру в предвзятых расследованиях и коррупции и заподозрив во влиянии России.

В 2017 году главный прокурор МУС Фату Бенсуда начала расследование возможных преступлений в Афганистане, в том числе солдатами и офицерами США. В ответ президент США Дональд Трамп пригрозил санкциями прокурорам и судьям МУС.

Позже Вашингтон ввел против сотрудников Международного уголовного суда визовые ограничения.