Мадуро выдвинул ультиматум Евросоюзу

Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду, 23 февраля, заявил, что Боливарианская Республика никогда больше не пойдет на сделки или диалог с Евросоюзом, если он не изменит санкционную политику.

Венесуэльский лидер прокомментировал и объявление в среду главы дипмиссии ЕС в стране персоной нон грата в ответ на решение Европейского союза расширить санкционный список по Венесуэле, включив в него высокопоставленных военных, членов Национального избирательного совета и депутатов нового состава парламента.

«Мы не хотели делать этого, потому что мы хотим иметь лучшие отношения со всей Европой, но мы не можем принять того, что кто-либо атакует Венесуэлу, вводит санкции против Венесуэлы», — цитирует Мадуро «РИА Новости».

Президент подчеркнул, что ЕС ввел санкции против оппозиции, участвовавшей в выборах, против судебной власти, вооруженных сил. По его словам, после вмешательства во внутренние дела республики, что еще мог ожидать Евросоюз.

«Что мы их поблагодарим за то, что они нас атакуют? Нет. Мы искали диалога, и были сделаны важные шаги по восстановлению диалога между оппозицией и чавизмом. Но таким образом — нет, — либо вы исправите (свою позицию. — Ред.), либо с вами больше никогда не будет никакой сделки, никакого вида диалога, господа из Евросоюза, чтобы вы знали, что Венесуэла знает, как отвечать на угрозы, откуда бы они не исходили», — сказал он.

В заключении Мадуро пригласил Европейский союз в страну, при условии «уважения к Венесуэле и демократии».

Ранее в этот день Евросоюз заявил, что сожалеет о решении о высылке своего посла из Венесуэлы и призывает власти этой страны пересмотреть это решение. Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров и диалога, отметили в ЕС.

24 февраля представитель Евросоюза Исабель Брильанте Педросу была объявлена властями Венесуэлы персоной нон грата и получила 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Решение о высылке было принято в ответ на введенные ЕС санкции против Каракаса.

22 февраля Евросоюз расширил санкционный список. Новые ограничения коснулись и Венесуэлы, в черный список теперь входят 55 человек.

В частности, туда попали председатель венесуэльского национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены национальной ассамблеи и судьи.

В МИД Венесуэлы осудили «произвольные» санкции ЕС, которые «не имеют правовой основы в нормах международного права».