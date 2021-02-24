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Венесуэла объявила посла Евросоюза персоной нон грата

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Представитель Евросоюза (ЕС) Исабель Брильанте Педросу была объявлена персоной нон грата в Венесуэле. О подобном решении парламента страны 24 февраля пишет France24.

Решение о высылке было принято в ответ на введенные Евросоюзом санкции против Каракаса. Отмечается, что у представителя ЕС есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну, пишет «Газета.ру».

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«Я поднимаю обе руки, чтобы представитель Европейского Союза был объявлен персоной нон грата, я поднимаю обе руки, чтобы призвать пересмотреть условия, при которых здесь, в Венесуэле, находится офис Европейского союза», — сказал председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

22 февраля Евросоюз расширил секционный список. Новые санкции коснулись и Венесуэлы, в черный список теперь входят 55 человек.

В частности, туда попали председатель венесуэльского национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены национальной ассамблеи и судьи.

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