Венесуэла объявила посла Евросоюза персоной нон грата

Представитель Евросоюза (ЕС) Исабель Брильанте Педросу была объявлена персоной нон грата в Венесуэле. О подобном решении парламента страны 24 февраля пишет France24.

Решение о высылке было принято в ответ на введенные Евросоюзом санкции против Каракаса. Отмечается, что у представителя ЕС есть 72 часа на то, чтобы покинуть страну, пишет «Газета.ру».

«Я поднимаю обе руки, чтобы представитель Европейского Союза был объявлен персоной нон грата, я поднимаю обе руки, чтобы призвать пересмотреть условия, при которых здесь, в Венесуэле, находится офис Европейского союза», — сказал председатель национальной ассамблеи Венесуэлы Хорхе Родригес.

22 февраля Евросоюз расширил секционный список. Новые санкции коснулись и Венесуэлы, в черный список теперь входят 55 человек.

В частности, туда попали председатель венесуэльского национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены национальной ассамблеи и судьи.