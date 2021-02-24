ЕС призвал пересмотреть решение о высылке своего посла из Венесуэлы

Евросоюз сожалеет в связи с высылкой своего посла из Венесуэлы и призывает власти этой страны пересмотреть это решение, сообщили 24 февраля представители пресс-службы ЕС.

«ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы.

Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров и диалога, отметили в ЕС.

Ранее в этот день представитель Евросоюза Исабель Брильанте Педросу была объявлена властями Венесуэлы персоной нон грата и получила 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Решение о высылке было принято в ответ на введенные ЕС санкции против Каракаса, пишет «Газета.ру».

22 февраля Евросоюз расширил санкционный список. Новые ограничения коснулись и Венесуэлы, в черный список теперь входят 55 человек.

В частности, туда попали председатель венесуэльского национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены национальной ассамблеи и судьи.

В МИД Венесуэлы осудили «произвольные» санкции ЕС, которые «не имеют правовой основы в нормах международного права».