Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Политика
В Госдуму внесли поправки об ответственности за оскорбление ветеранов
Интернет
YouTube разработал режим родительского контроля для подростков
Мир
Венесуэла объявила посла Евросоюза персоной нон грата
Общество
ЦБ рекомендовал банкам активнее предупреждать россиян о рисках мошенничества
Интернет
РКН потребовал от Twitter объяснить блокировку «российских» аккаунтов
Экономика
Аналитики спрогнозировали падение цены биткоина
Мир
Власти Украины собрались взять под контроль границу с Россией в Донбассе
Мир
Эксперт заявил о готовности США к завершению строительства СП-2
Мир
Медведчук назвал правовым беспределом закрытие оппозиционных каналов на Украине

ЕС призвал пересмотреть решение о высылке своего посла из Венесуэлы

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Евросоюз сожалеет в связи с высылкой своего посла из Венесуэлы и призывает власти этой страны пересмотреть это решение, сообщили 24 февраля представители пресс-службы ЕС.

Верфь мне: Мадуро избавился от радикалов в парламенте Венесуэлы
Оснований для сомнений в легитимности выборов нет, заявили наблюдатели от РФ

«ЕС глубоко сожалеет об этом решении, которое приведет только к дальнейшей изоляции Венесуэлы. Мы призываем пересмотреть это решение», — приводит «РИА Новости» слова представителя пресс-службы.

Венесуэла сможет преодолеть продолжающийся кризис только путем переговоров и диалога, отметили в ЕС.

Ранее в этот день представитель Евросоюза Исабель Брильанте Педросу была объявлена властями Венесуэлы персоной нон грата и получила 72 часа на то, чтобы покинуть страну. Решение о высылке было принято в ответ на введенные ЕС санкции против Каракаса, пишет «Газета.ру».

22 февраля Евросоюз расширил санкционный список. Новые ограничения коснулись и Венесуэлы, в черный список теперь входят 55 человек.

В частности, туда попали председатель венесуэльского национального избирательного совета Индира Альфонсо, вице-председатель НИС Леонардо Моралес, глава Стратегического оперативного командования вооруженных сил Венесуэлы адмирал Ремихио Себальос Ичасо, а также члены национальной ассамблеи и судьи.

В МИД Венесуэлы осудили «произвольные» санкции ЕС, которые «не имеют правовой основы в нормах международного права».

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021