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В Госдуме назвали успехи России мишенью для провокаций за рубежом
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В Госдуме назвали успехи России мишенью для провокаций за рубежом

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Любые успехи России становятся мишенью для информационных провокаций за рубежом, а признать достижения российских ученых в медицинской сфере для Запада «невыполнимая миссия». Об этом сообщил в среду, 24 февраля, первый замглавы фракции «Единая Россия», член комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела РФ Адальби Шхагошев.

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«Любые успехи России — военные, дипломатические, политические — становятся мишенью для информационных провокаций. Но история борьбы с пандемией — слишком показательный успех, слишком заметный и должен бы выбиваться из всех теорий заговоров. Такие успехи случаются раз в столетие», — приводятся его слова на сайте фракции «Единая Россия» в Госдуме.

Он подчеркнул, что за рубежом не могут признать российских ученых лучшими, так как это признание для Запада «невыполнимая миссия».

«Несложно представить мировые дифирамбы, если бы первыми вакцину создали, к примеру, Соединенные Штаты. Поэтому поиск провокаций времен холодной войны против такого неубиваемого факта лидерства России требует большой игры, хотя игра в одни ворота — это уже проигрыш», — объяснил Шхагошев.

В этот же день президент России Владимир Путин провел заседание коллегии Федеральной службы безопасности. В ходе своего выступления российский лидер отметил, что за рубежом ведется целенаправленная информационная кампания против достижений России в области медицины.

Ранее в феврале Путин заявлял, что достижения России в различных областях начинают раздражать ее потенциальных противников. Он напомнил, что чем стабильнее и сильнее становилась Россия, тем жестче проводится политика сдерживания, которая на практике функционировала даже в 1990-е годы.

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