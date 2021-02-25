В свое продовольствие: «продуктовые карточки» предложили выдавать получателям жилищных пособий

Гражданам, получающим жилищные пособия, предложили перечислять средства на продукты питания — в среднем по 3 тыс. рублей на семью. С такой инициативой в Минпромторг обратился Союз потребителей. В письме в ведомство (есть у «Известий») организация отметила, что государство уже признало этих граждан наиболее нуждающимися. Таких семей в России около 3 млн, и реализация программы может стоить бюджету порядка 108 млрд рублей в год. Ранее президент Владимир Путин отмечал, что можно подумать над введением продовольственных сертификатов для малоимущих. В декабре к обсуждению идеи адресной помощи на покупку продуктов возвращался Минпромторг.

Нашли адресатов

Союз потребителей России предложил запустить в РФ социальные «продовольственные карточки» для граждан, уже получающих жилищные субсидии. Речь о людях, у которых доля платежей за ЖКУ в семейном доходе составляет от 22% и больше. Это федеральный критерий для определения получателей жилищных субсидий. Этих граждан государство уже признало нуждающимися, говорится в письме главы союза Петра Шелища в Минпромторг. «Известия» ознакомились с документом.

В 2019 году, по последним актуальным данным Росстата, субсидии на ЖКУ получали 3 млн семей (5,3% всех семей в стране), средняя сумма поддержки для них составляла почти 1,6 тыс. рублей. Государство уже опробовало механизм предоставления жилищных субсидий для этих граждан, он доказал свою эффективность, сказано в письме Союза потребителей. Поэтому они вправе стать первыми кандидатами на получение дополнительных средств на продукты, уверены в организации. Такой подход позволит максимально оперативно запустить проект по продовольственной помощи, считают в Союзе потребителей.

Еда и только Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе

Организация предложила ежемесячно перечислять в среднем 3 тыс. рублей на семью и разрешать тратить деньги только на отечественное продовольствие. На проект необходимо не более 9 млрд рублей в месяц, либо 81 млрд рублей до конца года, если выплаты запустить уже с 1 апреля. Хотя бюджет можно урезать: например, исключить из него часть жителей Москвы и Санкт-Петербурга, допустили авторы инициативы. Эти города сформировали свои региональные критерии определения нуждающихся, они более мягкие, чем в целом по стране. Так, в столице можно получать жилищные субсидии, если на ЖКУ уходит не менее 10% семейного дохода, а в Санкт-Петербурге — не менее 14%.

— Миллиарды, выданные гражданам через социальные «продовольственные карты», сразу пойдут на оплату продуктов отечественного производства, они поддержат пищевую промышленность, аграриев и торговлю. Им не нужно будет просить помощь от государства, — уточнил Петр Шелищ «Известиям». — Это в разы дешевле и эффективнее, чем при «вертолетной» раздаче денег — всем поровну, так средств точно надолго не хватит.

Хорошо забытое старое

Минпромторг в 2014 году предложил оказывать адресную помощь нуждающимся гражданам, чей доход не дотягивает до прожиточного минимума. По подсчетам ведомства, в такой поддержке нуждались до 19 млн человек, то есть бюджет проекта мог составить до 300 млрд рублей. В 2019 году эту программу вычеркнули из повестки как существенно дорогую.

В декабре 2020 года Минпромторг вернулся к этому предложению, направив в кабмин предложения по реализации адресной помощи нуждающимся. Такой поддержкой для них могут стать продукты здорового питания в рамках развития внутренней продовольственной помощи, уверены в министерстве.

17 февраля этого года, президент Владимир Путин на встрече с главами фракций Госдумы отметил, что можно подумать над введением продовольственных сертификатов для малоимущих. Он напомнил, что эта тема уже поднималась и правительству было поручено ее обсудить.

Еда и только Президент РФ Владимир Путин в режиме видеоконференции проводит встречу с руководителями фракций Государственной думы РФ Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев

В декабре 2020 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о помощи гражданам в виде продовольственных сертификатов. Авторы документа предложили помочь 5,6 млн граждан, бюджет программы — около 200 млрд рублей. Источником финансирования может стать Фонд национальной безопасности, сказано в проекте. Но правительство не поддержало инициативу, высказав ряд замечаний. Например, что средства нельзя почерпнуть из фонда: это не соответствует целям его управления.

Депутаты продолжат работу по этой инициативе, сказал «Известиям» один из соавторов законопроекта, заместитель руководителя фракции ЛДПР Ярослав Нилов. Он отметил: позиция правительства не приговор и часть документов принимают и при отрицательном заключении кабмина. Парламентарий уверен, что адресная помощь — актуальный и эффективный механизм поддержки для тех, кто действительно в ней нуждается. Ведь речь о целевых средствах, которые люди смогут потратить исключительно на продукты питания.

Еда и только Фото: ИЗВЕСТИЯ/Кристина Кормилицына

«Продовольственные карточки» в первую очередь поддержат уязвимые слои населения, а во вторую — производителей продуктов питания , сказал «Известиям» председатель совета Торгово-промышленной палаты по развитию потребительского рынка Александр Борисов. Он уточнил, что сейчас изготовители сталкиваются со снижением потребительского спроса внутри страны, а также с растущей конкуренцией на внешних рынках. Это снижает возможности компаний заработать. Если у граждан появятся дополнительные средства на отечественные продукты питания, это может поддержать российскую пищевую промышленность, уверен эксперт.

В пресс-службе правительства «Известиям» сказали, что позиция кабмина относительно «продовольственных карточек» не изменилась: их введение не обсуждают.

В пресс-службе Минпромторга на запрос «Известий» не ответили.