В России может появиться транспорт на водороде к 2023 году

В России к 2023 году может появиться образец общественного транспорта, который работает на водороде, а также комбайны и трактора с подобным механизмом. Об этом в среду, 24 февраля, заявил заместитель главы Минпромторга РФ Александр Морозов.

По его словам, задача, поставленная перед инженерами всего мира, состоит в переходе на технологии без выделяемого углекислого газа. На данный момент существуют два направления: электродвижение с аккумулятором и движение за счет энергии водорода.

«Сегодня мы очень активно с нашим государственным научным центром ФГУП НАМИ работаем над созданием техники на водороде», — сообщил Александр Морозов в интервью телеканалу «Россия 24».

Он отмечает, что, вероятно, к 2024 году россияне увидят локомотивы, работающие также на водороде.

Ранее, 3 декабря 2020 года стало известно, что Россия и Германия станут долгосрочными партнерами в области водородной энергетики, которая медленно, но верно приходит на смену углеводородной в ФРГ. Вице-премьер Российской Федерации Александр Новак на конференции Российско-германского сырьевого форума выделил три основных направления для работы: разработка дорожной карты, технологичное партнерство и организация и запуск техники по производству машин.

По его словам, российское Минэнерго оценивало объем мирового рынка водородного топлива к 2040 году в $32–164 млрд, а доходы бюджета России от поставок водородного топлива на экспорт могут составить $1,7–3,1 млрд ежегодно.

25 ноября 2020 года сообщалось, что в ближайшие 30 лет рынок водорода вырастет в 1,5 раза. Согласно прогнозам, по словам заместителя министра энергетики России Павла Сорокина, производство достигнет уровня в 160 млн т в год. Наша страна к 2035 году планирует экспортировать минимум 2 млн т. 95% водорода используют в нефтехимической отрасли и в газоперерабатывающей отрасли.