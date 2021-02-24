В Иране назвали абсурдом заявления США по ядерной сделке

Призыв Вашингтона к соблюдению условий ядерной сделки Тегераном является абсурдным, так как сами США остаются вне соглашения, заявил постоянный представитель Ирана при отделении ООН в Женеве Исмаил Багаи Хамане на конференции по разоружению 24 февраля.

«Абсурдно повторять просьбу к Ирану вернуться к полному соблюдению соглашения, в то время как вы либо выходите из соглашения и полностью нарушаете его условия, либо продолжаете не выполнять свои обязательства», — сказал он в ходе выступления по видеосвязи.

Постпред также подчеркнул, что ответственность за возвращение к выполнению условий сделки и компенсацию ущерба несет «виновная сторона», которая должна доказать, что не отступит от условий соглашения.

Накануне Иран остановил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Причиной стало то, что до 21 февраля Вашингтон не снял с Тегерана санкции, а европейские участники СВПД не выполнили свою часть обязательств.

Великобритания, Франция и Германия заявили, что Иран нарушил свои обязательства по ядерной сделке, прекратив выполнять дополнительный протокол. Страны обвинили Тегеран в нарушении его обязательств по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД).

19 февраля США заявляли о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой ЕС и с участием шести стран, международных посредников, в число которых входят Россия и Китай. В ответ на это заявление министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф призвал США снять антииранские санкции.

СВПД, предполагающий снятие санкций в обмен на ограничение ядерной программы Ирана, был заключен в 2015 году. Однако в мае 2018 года США вышли из сделки и восстановили жесткие санкции против Тегерана. Иран, в свою очередь, в 2019 году, заявил о поэтапном сокращении своих обязательств в рамках соглашения.