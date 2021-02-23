Страны-участницы СВПД обвинили Иран в нарушении обязательств

Иран нарушил свои обязательства по ядерной сделке, прекратив выполнять дополнительный протокол. Об этом 23 февраля говорится в заявлении Великобритании, Франции и Германии.

«Мы, министры иностранных дел Франции, Германии и Великобритании, глубоко сожалеем в связи с решением Ирана приостановить с сегодняшнего дня исполнение пунктов дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ», — говорится в документе. Действия Тегерана стали дальнейшим нарушением его обязательств в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий по урегулированию вокруг ядерной программы Ирана (СВПД), отметили три европейских государства.

Природа такого решения опасна, оно сократит возможность доступа МАГАТЭ к ядерным объектам и получению данных по их безопасности.

«Мы целиком и полностью поддерживаем генерального директора и секретариат [МАГАТЭ] в попытках добиться необходимого уровня подтверждения того, что Иран следует обязательствам в рамках СВПД в нынешнем контексте, как это было подчеркнуто в ходе его визита 20–21 февраля в Тегеран», — цитирует сообщение «Интерфакс».

Иран 23 февраля остановил добровольное выполнение норм дополнительного протокола к соглашению о гарантиях с МАГАТЭ. Причиной стало то, что до 21 февраля США не сняли с Тегерана санкции, а европейские участники СВПД не выполнили свою часть обязательств.

19 февраля Вашингтон заявил о заинтересованности в переговорах с Ираном под эгидой Евросоюза и с участием «шестерки» международных посредников, в которую входят Россия и Китай. Тегеран изучает это предложение.

Вашингтон вышел из СВПД с Тегераном в 2018 году, после чего развернул кампанию оказания максимального давления на Иран.

СВПД был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совбеза ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.