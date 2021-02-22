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Белый дом заявил о готовности США к дипломатическим переговорам с Ираном

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Соединенные Штаты открыты для дипломатических переговоров с Ираном. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки 22 февраля в ходе брифинга, транслировавшегося на странице американской администрации в Twitter.

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По ее словам, Вашингтон не готов делать какие-либо дополнительные шаги, выполняя требования Тегерана. Ранее правительство США уже сигнализировало о своей готовности к переговорам с исламской республикой. «Что мы готовы сделать, так это сесть за стол и провести дипломатические переговоры», — сказала Псаки.

21 февраля заявил помощник главы Белого дома по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что президент США Джо Байден готов к переговорам с Исламской Республикой Иран по ограничению ядерной программы.

Накануне сообщалось, что иранские власти рассматривают предложение Евросоюза о переговорах между участниками ядерной сделки и США.

В 2018 году Вашингтон вышел из ядерного договора с Тегераном, после чего начал кампанию оказания максимального давления на Иран, фактически направленную на его экономическое удушение. Договор, получивший название «Совместный всеобъемлющий план действий», был подписан с Ираном пятью постоянными членами Совета Безопасности ООН и Германией в 2015 году в целях преодоления кризиса вокруг ядерных разработок Тегерана.

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