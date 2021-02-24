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Ученый оценил сделанную ровером Perseverance запись звуков на Марсе

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Запись звуков на Марсе, сделанная ровером Perseverance («Настойчивость»), обнародована для достижения PR-эффекта и популяризации науки, но с научной точки зрения она не представляет интереса. Такое мнение в среду, 24 февраля, выразил руководитель российской части научной нагрузки российско-европейской миссии по изучению Марса ExoMars-2022 Даниил Родионов.

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«На мой взгляд, основной целью этого является возможный PR-эффект. Звуки с другой планеты. Я не говорю в негативном смысле, а говорю полностью в позитивном смысле», — приводит его слова «РИА Новости».

Он напомнил, что звук на Марсе записан и обнародован не в первый раз. Например, в 2018 году стала доступна запись звуков с американского аппарата InSight.

Научных задач для аудиозаписи нет, считает Родионов. Микрофон можно использовать и для измерения давления, добавил специалист.

«Я сам с удовольствием послушал, но не могу сказать, что это вызвало какую-то дрожь. Я уже давно этим делом занимаюсь, цинизм образовался», — объяснил он.

Родионов также отметил, что на российско-европейской миссии ExoMars-2022, которую попытаются запустить в 2022 году, тоже будет стоять микрофон, который запишет звуки планеты.

Днем ранее Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) опубликовало аудиозапись, которую сделал Perseverance на поверхности Марса.

На записи можно заметить, что на Красной планете царит тишина, если не считать некий шум и треск, судя по всему от сильного ветра.

В тот же день NASA представило видео посадки на Марс ровера Perseverance. Ролик был снят 18 февраля. Зонд начал передавать черно-белые снимки планеты практически сразу после посадки, однако для получения более тяжелых видеофайлов с его камер NASA потребовалось несколько дней.

Ровер Perseverance сел на Марсе в четверг, 18 февраля. Трансляция посадки велась на YouTube-канале NASA. Спустя несколько минут специалисты опубликовали в Twitter первый снимок Красной планеты, сделанный аппаратом.

Президент США Джо Байден поздравил специалистов NASA с успешной посадкой Perseverance.

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