«Не понимаю, зачем ворошить прошлое Панарина»

Главным скандалом зимы-2021 в российском (и не только) спорте стало интервью известного хоккейного тренера Андрея Назарова, в котором он высказался о звезде НХЛ, нападающем «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемии Панарине. В ходе беседы специалист вспомнил о событиях конца 2011 года, когда чеховский «Витязь», который он возглавлял, играл выездной матч КХЛ против рижского «Динамо». По словам Назарова, выступавший тогда за подмосковную команду Панарин вечером после игры избил в баре отеля 18-летнюю гражданку Латвии и был задержан полицией, но за него якобы заступились «авторитетные жители Риги», которые решили проблему за 40 тысяч евро. Подтверждений словам Назарова в публичном поле пока не появлялось, а руководство «Рейнджерс» уже объявило, что Артемий отрицает все обвинения. Бывший форвард «Витязя» Михаил Анисин, который, по версии тренера, вёл Панарина в номер после инцидента, в интервью «Спорт-Экспрессу» заявил, что имел место словесный конфликт с находившимися в нетрезвом состоянии девушками, но никто никого не избивал.

О том, что же произошло вечером после матча в Риге, "Известия" поинтересовались у нападающего ХК "Автомобилист" Георгия Белоусова, который в 2011 году выступал в составе «Витязя» и был на том выезде. Хоккеист прокомментировал заявления в адрес своего земляка (Георгий и Артемий родились в селе Коркино Челябинской области), а также рассказал о проблемах своей нынешней команды, которой скоро предстоит выступление в плей-офф КХЛ.

- Вы помните тот выезд «Витязя» в Ригу, о котором говорит Назаров?

- Десять лет прошло с тех пор, всего не упомнишь. Но я удивлён, что Андрей Викторович начал ворошить прошлое, и не понимаю, для чего это сделано. Это просто удивительно и очень странно.

- Так вы слышали что-то об инциденте в Риге?

- Я не могу сказать, было это или не было. Я ничего об этом не слышал и Артемия об этом никогда не спрашивал, поскольку даже не задумывался о том, что он мог сделать что-то подобное. Наверное, об этой истории услышала бы вся команда, будь это на самом деле. Некорректно будет что-то вам говорить, потому что только Панарин может сказать достоверно, было ли подобное.

- Как вы отреагировали на этот скандал?

- Я очень разочарован. Не буду скрывать: Артемий – мой друг. И мне хочется пожелать ему только терпения и выдержки. Опять же, для чего Назаров начал сейчас об этом рассказывать, мне совершенно не понятно. Я о той истории ни тогда, ни после этого не слышал.

- Вы наверняка читали прежние высказывания Панарина и знаете, как на это реагировал Назаров.

- Ну, если у Андрея Викторовича была цель насолить Артемию, то ему это удалось. Сейчас Панарину пришлось временно приостановить тренировки с играми в НХЛ. И неизвестно, как этот простой на нём скажется, даже если он скоро вернётся на лёд. Надеюсь, у Артемия всё будет нормально, и эта история не выбьет его из колеи.

- У вашей нынешней команды сейчас не лучший отрезок – восемь поражений в 11 последних матчах. Можете объяснить, что происходит?

- Трудно сказать, неважно действуем в обороне. Причём, это касается всех, и нападающих в том числе. Постоянно допускаем какие-то ошибки, позволяем выкатываться соперникам «2 в 1» и «3 в 2». И это происходит не один и не два раза. С этим надо что-то делать. Так, как мы действовали сейчас с «Динамо» (беседа состоялась после игры 23 февраля - "Известия"), когда в начале второго периода получили 0:6 и матч на этом практически закончился, играть нельзя. Хочется извиниться перед болельщиками и за эту игру, и за концовку матча с «Сочи» («Автомобилист», обладая преимуществом, едва не упустил победу и смог выиграть только по буллитам – «Известия»), и за другие неудачи. Нам нужно исправляться и в плей-офф показывать совершенно другой хоккей.

- Что случилось с игрой в обороне? В начале сезона «Автомобилист» приятно удивлял надёжными действиями в защите.

- Сложно сравнивать с тем периодом. Да, у нас тогда многое получалось, хотя из-за заболеваний ковидом мы непросто готовились к сезону и начинали его. Но у наших соперников были примерно те же проблемы. И многие из них не вкатились ещё в чемпионат, поэтому, может быть, на их фоне мы были так хороши. А ближе к плей-офф все разыгрались, набрали кондиции, и уже нам не удаётся настолько быть сильнее них. Поэтому необходимо самим прибавлять в этом отношении. Я думаю, у нас ещё есть возможность прибавить и хорошо выступить в Кубке Гагарина.

- Есть команды из верха таблицы Восточной конференции, с которыми вы не хотели бы встречаться?

- В принципе, раз «Автомобилист» по итогам регулярного чемпионата оказался не в топ-4 конференции, значит, мы не так хорошо отыграли, как хотелось бы. Нам предстоит играть с кем-то из первой четвёрки. И с любым из этих соперников будет непросто. Но я бы всё-таки выделил «Ак Барс». Боюсь, если попадём на него, то шансов пройти первый раунд у нас практически не будет.

- Значит, надо избежать восьмого места?

- Да, необходимо хорошо провести два последних матча регулярки с «Сочи» и «Сибирью» - и в плане игры, и в плане результата. И избежать встречи с «Ак Барсом».