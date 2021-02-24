В Грузии сняли большинство введенных из-за COVID-19 ограничений

Премьер Грузии Ираклий Гарибашвили заявил о снятии большинства ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусом. Об этом он заявил на брифинге в среду, 24 февраля, по окончании заседания Координационного совета.

Согласно распоряжениям, с 1 марта в Батуми и с 8 марта в остальной части Грузии возобновят работу в закрытых помещениях рестораны, за исключением выходных, при этом они должны следовать рекомендациям и стандартам, которые будут строго контролироваться соответствующими ведомствами, передает «Первый канал Грузии».

С 25 февраля также возобновят работу гостиницы в горнолыжных курортных городах, междугородний транспорт; с 1 марта — детские сады и вузы, музеи и библиотеки; с 8 марта — торговые центры и рынки и канатные дороги на горнолыжных курортах; с 15 марта — спортивные залы, театры, танцевальные и тренажерные залы, школьные кружки и секции.

При этом в стране продолжится действие «комендантского часа» с 21:00 до 5:00 (с 20:00 до 4:00 мск).

Также сохранятся карантинные меры на сухопутной границе и ограничение на ночное передвижение.

Кроме того, с 1 марта граждане Армении, Азербайджана, Украины, Казахстана, России и Беларуси смогут посещать Грузию воздушным путем при наличии отрицательного ПЦР-теста. До этого граждане из этих стран могли попасть в Грузию только при наличии документа о вакцинации.

Сухопутные границы Грузии по-прежнему остаются закрытыми для граждан других иностранных государств.

Ограничения из-за коронавируса были введены в стране 28 февраля 2020 года.

Первый случай заболевания COVID-19 в Грузии зарегистрировали 26 февраля 2020 года. По последним данным сайта правительства Грузии stopcov.ge, на сегодняшний день в стране выявлено 269 438 случаев коронавируса, за время пандемии умерли 3463 пациента, вылечились — 263 257.

Двумя днями ранее Гарибашвили заявлял, что первые вакцины поступят в Грузию уже в марте, а до конца года будет привито 70% населения, писал «Sputnik Грузия».