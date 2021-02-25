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СП РФ выявила занижение таможенных сборов с объектов ИС почти на 100 млрд рублей

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Бюджет России мог недополучить почти 100 млрд рублей таможенных сборов в связи с занижением стоимости импорта объектов интеллектуальной собственности (ИС). Это следует из отчета Счетной палаты РФ о результатах проверки таможенного оформления товаров, который есть в распоряжении «Известий».

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«Счетной палатой было установлено 1062 участника ВЭД (внешнеэкономической деятельности. ― Ред.), в отношении которых присутствуют признаки занижения таможенных пошлин, налогов в общем размере 98 513 444,09 тыс. рублей (расчетно), в связи с невключением лицензионных платежей в структуру таможенной стоимости», ― говорится в документе.

Подчеркивается, что это было выявлено во время проверки достоверности заявления таможенной стоимости и уплаты пошлин и налогов в отношении товаров, которые относятся к объектам интеллектуальной собственности, в период с 2018 года по июль 2020 года.

Ранее, 17 февраля, стало известно, что Минфин России планирует на совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) инициировать рассмотрение вопроса об отмене ввозных пошлин на мелкие бриллианты (массой до 0,3 карата). В ведомстве отметили, что их огранка на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нерентабельна, при этом ставки на готовую продукцию с этими камнями или же чисто на такие бриллианты по сути равны (10–15%).

В январе Минфин России выступил за снижение беспошлинного порога ввоза товаров для личных целей до €50 и 10 кг при повторном въезде в Европейский экономический союз (ЕАЭС) в течение месяца.

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