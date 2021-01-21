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Минфин предложил снизить беспошлинный порог ввоза товаров для личных целей

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Минфин России выступил за снижение беспошлинного порога ввоза товаров для личных целей до €50 и 10 кг при повторном въезде в Европейский экономический союз (ЕАЭС) в течение месяца. Это следует из проекта решения совета Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), опубликованного 21 января на портале проектов нормативных правовых актов.

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В соответствии с пунктами 2 и 8 статьи 266 Таможенного кодекса ЕАЭС предлагается изменить пункт 2 приложения 1 к решению совета от 20 декабря 2017 года.

Так, в настоящее время нормы, в пределах которых товары для личного пользования могут ввозиться физическими лицами в багаже без уплаты таможенных платежей, составляют €500 и 25 кг. При повторном ввозе одним и тем же гражданином в течение месяца предлагается снизить пороги до €50 и 10 кг.

Предполагается, что действовать данная норма начнет с 1 июля 2021 года.

«Настоящее Решение вступает в силу по истечении 10 календарных дней с даты его официального опубликования», — говорится в документе.

В апреле Совет ЕАЭК утвердил перечень товаров, освобожденных от ввозной пошлины до 30 июня. В него вошли в том числе гречка и рис, а также некоторые лекарства.

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