Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Россия, Турция и Иран подтвердили приверженность целостности и суверенитету Сирии
Экономика
Госдума приняла в I чтении законопроект о налогообложении криптовалют
Мир
В бундестаге призвали выставить счет США за задержку «Северного потока – 2»
Мир
Новый премьер-министр Италии высказался за укрепление диалога с Россией
Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за невыполнение требований силовиков на митингах
Авто
В РОАД сообщили о приостановке выдачи льготных автокредитов
Экономика
РФ предложит ЕЭК отменить пошлины на ввоз мелких бриллиантов
Общество
Совфед одобрил закон о штрафах за санкции в отношении российских СМИ
Спорт
Эксперт заявил о высоких шансах Медведева попасть в финал Australian Open

РФ предложит ЕЭК отменить пошлины на ввоз мелких бриллиантов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Минфин России планирует на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) инициировать рассмотрение вопроса об отмене ввозных пошлин на мелкие бриллианты. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

Братство кольца: ЕАЭС разработает единые стандарты в ювелирной сфере
Нововведения упростят жизнь бизнесу и снизят цены на украшения

«Минфин России выступал с предложением обнулить ввозные пошлины не только на цветные драгоценные камни, но и на мелкие бриллианты, огранка которых на территории ЕАЭС экономически нецелесообразна. Поскольку принятое решение не в полной мере учитывает позицию России, Минфин России инициирует рассмотрение данного вопроса на Совете ЕЭК», ― говорится в сообщении.

В Минфине РФ отметили, что огранка мелких бриллиантов (массой до 0,3 карата) на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нерентабельна, при этом ставки на готовую продукцию с этими камнями или же чисто на такие бриллианты по сути равны (10–15%).

«Складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, выгоднее, чем производить ее на территории Таможенного союза», ― добавили в российском ведомстве.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что Минфин внес на рассмотрение ЕЭК предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов на два года в странах ЕАЭС.

В ведомстве указали на то, что давно работают над обнулением ставок. Предполагается, что инициатива сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах альянса, повысит объемы продаж на евразийском и на глобальном рынках, создаст условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

В министерстве подчеркнули «значительное влияние» пандемии COVID-19 на ювелирный рынок, из-за чего упали объемы производства. Разработанная Минфином мера таможенного регулирования должна помочь преодолеть последствия пандемии и поддержать ювелирную промышленность в ЕАЭС.

Участники евразийского ювелирного рынка уже давно поднимают вопрос обнуления пошлин на импортируемое в союз сырье для ювелирной промышленности. Это связано с тем, что в странах альянса почти не добывают цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов до 0,3 карата на его территории является невыгодной.

При этом большую часть ювелирной продукции на рынке составляют украшения со вставками из мелких бриллиантов.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021