РФ предложит ЕЭК отменить пошлины на ввоз мелких бриллиантов

Минфин России планирует на Совете Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) инициировать рассмотрение вопроса об отмене ввозных пошлин на мелкие бриллианты. Об этом в среду, 17 февраля, сообщили в пресс-службе российского ведомства.

«Минфин России выступал с предложением обнулить ввозные пошлины не только на цветные драгоценные камни, но и на мелкие бриллианты, огранка которых на территории ЕАЭС экономически нецелесообразна. Поскольку принятое решение не в полной мере учитывает позицию России, Минфин России инициирует рассмотрение данного вопроса на Совете ЕЭК», ― говорится в сообщении.

В Минфине РФ отметили, что огранка мелких бриллиантов (массой до 0,3 карата) на территории стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) нерентабельна, при этом ставки на готовую продукцию с этими камнями или же чисто на такие бриллианты по сути равны (10–15%).

«Складывается ситуация, когда импортировать готовую ювелирную продукцию из стран, не входящих в ЕАЭС, выгоднее, чем производить ее на территории Таможенного союза», ― добавили в российском ведомстве.

Ранее, 9 февраля, стало известно, что Минфин внес на рассмотрение ЕЭК предложение по обнулению ставок ввозных таможенных пошлин на цветные драгоценные камни и бриллианты мелких рассевов на два года в странах ЕАЭС.

В ведомстве указали на то, что давно работают над обнулением ставок. Предполагается, что инициатива сократит издержки при производстве ювелирных изделий в странах альянса, повысит объемы продаж на евразийском и на глобальном рынках, создаст условия для повышения стоимостной конкурентоспособности отрасли.

В министерстве подчеркнули «значительное влияние» пандемии COVID-19 на ювелирный рынок, из-за чего упали объемы производства. Разработанная Минфином мера таможенного регулирования должна помочь преодолеть последствия пандемии и поддержать ювелирную промышленность в ЕАЭС.

Участники евразийского ювелирного рынка уже давно поднимают вопрос обнуления пошлин на импортируемое в союз сырье для ювелирной промышленности. Это связано с тем, что в странах альянса почти не добывают цветные драгоценные камни, а огранка бриллиантов до 0,3 карата на его территории является невыгодной.

При этом большую часть ювелирной продукции на рынке составляют украшения со вставками из мелких бриллиантов.