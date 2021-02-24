Песков назвал своевременной и конструктивной встречу Путина и Лукашенко

Встреча президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко была очень полезной, своевременной, конструктивной и откровенной. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в среду, 24 февраля.

«Конечно, (главы государств — Ред.) главным образом говорили о расширении и совершенствовании взаимодействия по линии экономических ведомств, у нас действительно произошел пандемийный спад», — сказал Песков.

По его словам, Путин «весьма позитивно» оценивает итоги этой встречи.

Также политики говорили отдельно о координации усилий по линии силовых ведомств, в том числе по линии Минобороны. Скоро состоятся консультации по этим вопросам.

Пресс-секретарь добавил, что в основном на переговорах речь шла о расширении и совершенствовании взаимодействия двух стран по линии экономических ведомств.

«Произошел пандемийный спад и в объеме товарооборота, и в экономическом плане. Сейчас нужно прилагать очень энергичные усилия, чтобы этот спад компенсировать и вывести на траекторию роста все основные показатели», — сказал он.

Песков добавил, что президенты говорили о необходимости активизации по линии экономических ведомств, а также о том, что следует обратить особое внимание на взаимодействие в налоговой сфере. С этой целью в ближайшее время пройдут консультации по линии налоговых ведомств двух стран и между руководителями правительств. По мере углубления сотрудничества в этих областях будут конкретизированы двусторонние меры.

Инвестиционное сотрудничество России и Белоруссии, по словам Пескова, является неотъемлемой частью Союзного государства и двусторонних отношений.

«Совместное инвестиционное сотрудничество это то, что фигурирует на повестке дня постоянно, это неотъемлемая часть и нашего Союзного государства, и всего комплекса торгово-экономических отношений», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, затрагивалась ли на переговорах тема продажи российским компаниям белорусских активов.

Пресс-секретарь подчеркнул, что речь должна идти об «экономической целесообразности» и «выгоде экономического предложения, как и везде в мире».

Представитель Кремля добавил, что российский лидер 23 февраля провел много непубличных встреч в продолжение контактов с белорусским коллегой. По его словам, Путин также переговорил с Лукашенко по телефону.

Встреча лидеров двух стран состоялись 22 февраля в Сочи и продлилась более шести часов. Путин и Лукашенко затем вместе покатались на горных лыжах и снегоходах на Красной Поляне, после чего продолжили общение в формате рабочего обеда. Общение глав государств продолжалось до самого вечера.

Президенты отметили важность объединения усилий с европейскими странами для совместной борьбы с коронавирусом. Лукашенко отметил роль российской вакцины для борьбы с этой инфекцией в Белоруссии, назвав ее самой эффективной. Он сказал, что производство вакцин по российским технологиям в стране начнется в марте и анонсировал создание собственной вакцины.

Лукашенко поблагодарил российского коллегу за помощь белорусской экономике. Путин назвал хорошо отлаженными инструменты взаимодействия двух стран.

На следующий день Telegram-канал «Пул Первого» сообщил, что президенты обсудили по телефону сотрудничество в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК), усиление совместных оборонных систем и работу СМИ в современных условиях.