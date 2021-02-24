ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в период с 15 по 21 февраля зафиксировала снижение числа случаев заражения COVID-19 в мире на 11%, число летальных исходов снизилось на 20% по сравнению с предыдущей неделей. Такие данные были опубликованы 23 февраля в еженедельном эпидемиологическом бюллетене на сайте ВОЗ.

«Число сообщений о новых случаях заражения в мире снижается шестую неделю подряд, их зафиксировано на 11% меньше. Число новых смертей также продолжает падать», — отметили в организации.

За минувшую неделю в мире было зарегистрировано 2 457 026 заразившихся и 66 359 смертей. По состоянию на 21 февраля в мире насчитывалось 110 763 898 случаев инфицирования и 2 455 331 летальный исход.

Так, в Северной и Южной Америке был отмечен спад заболеваемости на 19%, в Западно-Тихоокеанском регионе — на 9%, Европе 7% и Восточном Средиземноморье — на 7%. Смертность в этих регионах также снизилась — на 23%, 6%, 19% и 3% соответственно.

В Северной и Южной Америке за неделю заразились более 1,06 млн человек и умерли более 34 тыс. В Европе зарегистрировано более 939 тыс. новых случаев и более 24 тыс. смертей. В Восточном Средиземноморье выявлено более 181 тыс. заразившихся, умерли — более 2,4 тыс. человек.

Накануне глава Европейского регионального бюро ВОЗ Ханс Клюге дал прогноз об окончании пандемии коронавируса. По его мнению, она может завершиться в начале следующего года. При этом Клюге объяснил, что вирус полностью не исчезнет, однако к названному им сроку отпадет потребность в ограничениях.

Ранее, 16 февраля, представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович заявила, что сроки окончания пандемии будут зависеть от ряда критериев. В частности, количество заболевших одновременно во всех регионах мира должно упасть ниже эпидемиологического порога.