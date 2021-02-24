Украина вышла из соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве
Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, передает телеканал «Известия».
Так, Киев прекращает действие акта об использовании воздушного пространства. Договор обязывал страны пускать военную авиацию содружества. Кроме того, Украина выходит из соглашений о гражданской авиации. Договор предусматривал единое воздушное пространство для стран, подписавших соглашение.
Документы были подписаны в 1991–1992 годах.
Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.