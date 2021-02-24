Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Мир
Швейцарское издание признало российскую вакцину «Спутник V» хитом
Мир
В США поручили проверить все самолеты с двигателями Pratt & Whitney
Мир
В 2021 году выборы в Германии станут самыми дорогими в истории страны
Общество
Более половины работодателей в России не исключили переход на четырехдневку
Армия
С-400 «Триумф» заступил на боевое дежурство на Сахалине
Общество
Извержение Ключевского вулкана на Камчатке начало набирать силу
Общество
Режим ЧС ввели в трех районах Челябинской области из-за непогоды
Мир
ВОЗ заявила о снижении смертности от коронавируса в мире за неделю на 20%
Происшествия
В Горно-Алтайске загорелся торговый центр
Сюжет:

Украина вышла из соглашений СНГ об авиации и воздушном пространстве

0
Выделить главное
вкл
выкл

Украина выходит из двух заключенных в рамках СНГ соглашений. Соответствующий указ подписал президент Владимир Зеленский, передает телеканал «Известия».

Так, Киев прекращает действие акта об использовании воздушного пространства. Договор обязывал страны пускать военную авиацию содружества. Кроме того, Украина выходит из соглашений о гражданской авиации. Договор предусматривал единое воздушное пространство для стран, подписавших соглашение.

Документы были подписаны в 1991–1992 годах.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021