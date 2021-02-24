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США и Канада будут координироваться в противостоянии Китаю

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Соединенные Штаты и Канада намерены координировать свои действия в противостоянии Китаю. Об этом после виртуальной встречи с премьером Канады Джастином Трюдо заявил президент США Джозеф Байден.

По его словам, в ходе переговоров лидеры стран обсудили подходы к мировым вызовам, среди которых координация совместных действий для лучшего конкурирования с Китаем и защиты общих ценностей, пишет Bloomberg.

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10 февраля глава Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньо во время выступления в канадском Центре инноваций в международном управлении заявил, что власти Китая представляют прямую угрозу национальной безопасности Канады.

Ранее, 25 января, пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что новая американская администрация рассмотрит целесообразность сохранения импортных пошлин на товары из Китая, введенных Трампом.

Торговое противостояние между Китаем и США началось в июле 2018 года. Тогда Вашингтон ввел пошлины в 25% на импорт 818 видов китайских товаров общим объемом $34 млрд в год. Пекин принял зеркальные меры и в том же году направил в ВТО просьбу о проведении консультаций с США по вопросам пошлин. Вместе с тем обе стороны вводили новые обоюдные пошлины на импортируемые товары.

Соглашение по первой фазе торговой сделки стороны подписали 15 января 2020 года в Вашингтоне. Однако позже отношения стран обострились на фоне пандемии коронавируса.

Бывший американский президент неоднократно повторял, что считает КНР ответственной за начало эпидемии коронавируса, и назвал это причиной его растущей злости в отношении Китая. Пекин отрицает эти обвинения.

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