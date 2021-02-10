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Шеф разведки Канады назвал власти Китая прямой угрозой нацбезопасности
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Шеф разведки Канады назвал власти Китая прямой угрозой нацбезопасности

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Власти Китая представляют прямую угрозу национальной безопасности Канады. Такое мнение во время выступления в канадском Центре инноваций в международном управлении выразил глава Канадской службы безопасности и разведки Дэвид Виньо.

По его словам, угрозу представляет именно правительство Китая, а не китайский народ, так как власти реализуют стратегию по обретению геополитического преимущества по всем направлениям, в том числе политическому, экономическому, технологическому и военному.

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Виньо добавил, что спецслужбы больше всего интересуют действия правительств таких стран, как Китай и Россия. Текст его выступления 9 февраля опубликовали на сайте канадской службы разведки.

При этом он уточнил, что нельзя пренебрегать тем, что активность угроз развивается и в результате может исходить из любой точки мира.

Заявление шефы разведки Канады состоялось на фоне продолжающегося в стране суда над финансовым директором китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу.

29 января Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия на слушаниях, проходящих в Ванкувере, отклонил прошение адвокатов Ваньчжоу о смягчении условий содержания под стражей.

Финдиректор Huawei была арестована в Канаде в декабре 2018 года. Позже топ-менеджера выпустили под залог, обязали платить за собственную охрану и носить GPS-браслет. Финдиректора Huawei обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Весной 2019 года Китай выразил решительный протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США.

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