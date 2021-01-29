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Администрация Байдена изучит выполнение талибами соглашения по Афганистану

Суд отклонил просьбу финдиректора Huawei о смягчении условий содержания

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Верховный суд канадской провинции Британская Колумбия на слушаниях, проходящих в Ванкувере, отклонил прошение адвокатов финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу о смягчении условия содержания под стражей. Об этом сообщил телеканал CBC в пятницу, 29 января.

В своем прошении юристы настаивали на отмене сопровождения Ваньчжоу сотрудниками частных охранных компаний во время ее выходов за пределы места проживания в связи с риском заражения коронавирусной инфекцией.

Судья Верховного суда Уильям Эрке сказал, что он по-прежнему убежден в том, что условия залога, которые он наложил через неделю после ареста руководителя Huawei в декабре 2018 года, остаются минимумом, необходимым для обеспечения того, чтобы она не покинула страну до завершения судебного разбирательства.

Финдиректор Huawei Мэн Ваньчжоу была арестована в Канаде в декабре 2018 года. Позже топ-менеджера выпустили под залог, обязали платить за собственную охрану и носить GPS-браслет. Финдиректора Huawei обвиняют в нарушении американских торговых санкций против Ирана.

Весной 2019 года Китай выразил решительный протест Канаде в связи с решением начать процесс экстрадиции финдиректора Huawei Мэн Ваньчжоу в США.

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