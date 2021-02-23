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Инфекционист спрогнозировал новый рост заболеваемости COVID-19 в России

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Инфекционист Евгений Тимаков считает, что роста заболеваемости коронавирусом в России стоит ожидать в середине апреля. Об этом он заявил во вторник, 23 февраля, в эфире телеканала «Москва-24».

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По словам специалиста, всплеск заболеваемости может быть сильным в том случае, если россияне не будут придерживаться рекомендаций по борьбе с COVID-19.

Тимаков также не исключил, что к этому же сроку в Россию придет британский штамм коронавирусной инфекции.

Кроме этого, по мнению Тимакова, россиянам нужно будет соблюдать нормы социальной дистанции и пользоваться средствами индивидуальной защиты до начала лета.

«Нам нужно продержаться, на самом деле, до начала июня — средняя полоса России, я имею в виду. Регионы, где тепло уже наступает, и солнышко уже вышло, — до начала мая», — объяснил врач.

За минувшие сутки в России выявили 11 823 новых случая коронавирусной инфекции, это минимум с 8 октября 2020 года. Всего на сегодняшний день в стране выявлено 4 189 153 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 84 047 летальных исходов, выздоровели 3 739 344 человека.

В начале февраля вице-премьер России Татьяна Голикова сообщила, что ограничительные меры, введенные на фоне пандемии коронавируса, будут сохраняться в стране до формирования у населения коллективного иммунитета. Также она отмечала, что ситуация с коронавирусом в России стабилизируется.

Актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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