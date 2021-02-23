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Собянин поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой

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Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества и поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой. Об этом градоначальник написал 23 февраля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником мужества, стойкости и патриотизма. В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву, ставшей первым шагом к Великой Победе. Безмерная благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой», — отметил мэр.

Он также указал на то, что ветераны «задали высокую планку следующим поколениям защитников Родины». По мнению Собянина, сегодня военные профессии являются одними из самых почетных в стране.

В заключение градоначальник выразил гордость за российских солдат и офицеров.

«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!» — добавил Собянин.

В Москве по случаю Дня защитника Отечества состоится салют. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ.

Ранее с поздравлением к российским военнослужащим и ветеранам обратился президент России Владимир Путин. Глава государства отметил боеспособность Вооруженных сил, поблагодарив всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга.

Также военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.

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