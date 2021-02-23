Собянин поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем защитника Отечества и поблагодарил ветеранов за мирное небо над головой. Об этом градоначальник написал 23 февраля на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
«Поздравляю вас с Днем защитника Отечества — праздником мужества, стойкости и патриотизма. В этом году мы отмечаем 80-летие битвы за Москву, ставшей первым шагом к Великой Победе. Безмерная благодарность нашим ветеранам за мирное небо над головой», — отметил мэр.
Он также указал на то, что ветераны «задали высокую планку следующим поколениям защитников Родины». По мнению Собянина, сегодня военные профессии являются одними из самых почетных в стране.
В заключение градоначальник выразил гордость за российских солдат и офицеров.
«Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и мира!» — добавил Собянин.
В Москве по случаю Дня защитника Отечества состоится салют. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ.
Ранее с поздравлением к российским военнослужащим и ветеранам обратился президент России Владимир Путин. Глава государства отметил боеспособность Вооруженных сил, поблагодарив всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга.
Также военнослужащих и ветеранов поздравил министр обороны РФ Сергей Шойгу.