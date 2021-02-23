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Шойгу поздравил военных и ветеранов с Днем защитника Отечества

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Министр обороны РФ Сергей Шойгу во вторник, 23 февраля, поздравил ветеранов и действующих военных с Днем защитника Отечества, и назвал этот праздник олицетворением героических страниц ратной летописи России.

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«В этот день мы чествуем всех, кто служил и служит, кто воевал за свободу и независимость Родины, преклоняем голову перед памятью тех, кто не вернулся с полей сражений. Особых слов благодарности и уважения заслуживают ветераны Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, поколение победителей, спасших страну и мир от нацизма», — говорится в поздравительном приказе.

Глава Минобороны подчеркнул, что бессмертный подвиг ветеранов всегда будет примером самоотверженности, мужества и беззаветного служения стране.

По его словам, российские военные беспрерывно совершенствуют свою профподготовку, осваивают современную технику, решают важные задачи по укреплению обороноспособности страны и защите ее национальных интересов.

Праздничный салют состоится в Москве 23 февраля в 21:00 в честь Дня защитника Отечества. Для мероприятия запланированы три площадки: Лужнецкая набережная, Парк Победы на Поклонной горе и ВДНХ.

Ранее 19 февраля пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что в День защитника Отечества Владимир Путин по традиции возложит венок к Могиле Неизвестного Солдата, а затем продолжит работать в Кремле

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