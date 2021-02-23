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Путин поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества

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Президент России Владимир Путин поздравил российских военнослужащих и ветеранов с Днем защитника Отечества. В обращении российский лидер отметил боеспособность Вооруженных сил, поблагодарив всех военнослужащих за достойное исполнение своего долга.

Особую благодарность президент выразил ветеранам, назвав их «великим поколением, научившим нас, их потомков, побеждать и не сдаваться». Кроме того, Путин добавил, что традиции патриотизма в России, «традиции неразрывной прочной связи между народом, государством и их надежными защитниками — армией и флотом» крепки благодаря их «немеркнущему героизму».

«Мы все несем ответственность за Отечество, за его успешное развитие. Но для тех, кто выбрал для себя военное дело, это чувство приобретает особый смысл. На первый план всей вaшей жизни выходит обеспечение стабильности, суверенитета и национальной мощи Родины, защита обществa и каждого гражданина», — заявил глава государства.

Также Владимир Путин рассказал, что современный мир требует постоянной бдительности и готовности отвечать на самые сложные вызовы, действовать решительно, грамотно и эффективно. По словам президента, российские армия и флот умеют это делать, а стрaна гордится их боеспособностью, выучкой и отточенным владением современными знаниями, а также новейшим вооружением.

«Благодарю вас, дорогие товарищи, всех военнослужащих, гражданский персонал Вооруженных сил за достойное исполнение воинского долгa», — добавил в поздравлении российский лидер.

Отметил президент и рост интересa к военной профессии у молодых людей в России. Многие призывники, по его словам, остаются в войсках и продолжают службу, а также идут в военные училища, выбирая своей профессией защиту Отечества.

«И уверен, что большинство сделало такой выбор благодаря своим командирам. Офицеры — это оплот армии и флотa. От вaс, дорогие товарищи, зависит не только отличная боевaя подготовка, слаженность действий, дисциплина, но и сам дух воинской службы, где так важны чувства товариществa и взаимопонимания», — подчеркнул Путин.

Ранее сообщалось, что российские космонавты, находящиеся на борту Международной космической станции (МКС), Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Рыжиков поздравили россиян во вторник, 23 февраля, с Днем защитника Отечества.

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