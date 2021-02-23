SpaceX назвала имя второго члена экипажа коммерческого рейса Crew Dragon

Компания SpaceX объявила в понедельник, 22 февраля, в своем Twitter имя второго члена экипажа первого полностью коммерческого полета в космос корабля Crew Dragon. Им стала 29-летняя Хейли Арсенокс.

Арсенокс — бывшая пациентка клиники St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях. В 10-летнем возрасте у нее была диагностирована остеосоркома левой ноги, после чего девочка прошла 12 раундов химиотерапии и несколько операций по удалению коленной и части бедренной кости. В экипаже она займет место, условно получившее название «Надежда».

Как отмечается в сообщении на сайте клиники, сама будущая космическая туристка «совсем не нервничает, но очень рада» предстоящему полету. Арсенокс посетила компанию SpaceX, где с нее сняли мерки для индивидуального скафандра и подгонки кресла космического корабля.

Ранее, в начале февраля, было объявлено что до конца года новейший корабль Crew Dragon совершит первый в истории полет без профессиональных астронавтов на борту. Сообщалось, что в миссию Inspiration4 войдут четыре космических туриста. Командиром корабля назначен бизнесмен Джаред Исаакман. Как сообщает SpaceX, еще два сиденья в корабле «Великодушие» и «Процветание» будут вакантны до 28 февраля, участников полета отберут из числа тех, ко оставил заявки на сайте миссии, внеся благотворительный взнос. Планируется, что после того, как будет сформирован полный экипаж, начнется реальная подготовка к полету. Миссия носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital.

Полет туристического рейса Crew Dragon на низкую околоземную орбиту планируется провести не раньше четвертого квартала 2021 года и будет продолжаться около 90 минут. Подробности миссии пока не определены.

26 января стало известно, что корабль Crew Dragon компании Илона Маска с первыми космическими туристами на борту направится на Международную космическую станцию (МКС) не ранее января 2022 года. Ранее в этот же день стал известен состав экипажа этой миссии. Так, вместе с бывшим астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегриа и вице-президентом компании на станцию отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.