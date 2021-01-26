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Первые туристы на корабле Маска полетят к МКС не ранее января 2022 года

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Корабль Crew Dragon компании Илона Маска с первыми космическими туристами на борту направится на Международную космическую станцию (МКС) не ранее января 2022 года. Об этом во вторник, 26 января, сообщила пресс-служба американской частной компании Axiom Space.

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Именно эта организация является организатором гражданской миссии на МКС под названием Axiom Mission 1 (Axi-1).

Ранее в этот же день стал известен состав экипажа этой миссии. Так, вместе с бывшим астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегриа и вице-президентом компании на станцию отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

В ноябре прошлого года сообщалось, что будущие космические туристы подписали контракт на миссию. Однако их имена не раскрывались, как и не была известна дата полета.

Также сообщалось, что к 2024 году Axiom Space создаст четыре новых модуля для МКС. Позднее они образуют отдельную коммерческую станцию.

25 января компания «Главкосмос» (входит в госкорпорацию «Роскосмос») сообщила, что с 2022 по 2023 год планирует предоставить четыре места в кораблях «Союз МС» для космических туристов. При этом прорабатывается возможность предоставления мест для туристов не только в коммерческом плане, но и в рамках запланированных федеральных космических миссий.

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