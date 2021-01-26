Названы имена отправляющихся на корабле Илона Маска к МКС туристов

Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые на корабле Crew Dragon компании Илона Маска направятся на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 26 января говорится в сообщении на сайте Axiom Space.

Вместе с бывшим астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегриа и вице-президентом компании на станцию отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

«Axiom собрала первый в истории частный экипаж МКС», — отмечается в сообщении компании.

В 2020 году появилась информация, что в первый непрофессиональный экипаж Crew Dragon могут быть включены актер Том Круз и кинорежиссер Даг Лайман, который намеревался снять в космосе художественный фильм.

Точная дата отправки туристов неизвестна. К 2024 году Axiom Space создаст четыре новых модуля для МКС. Позднее они образуют отдельную коммерческую станцию.