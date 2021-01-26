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Названы имена отправляющихся на корабле Илона Маска к МКС туристов

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Американская частная компания Axiom Space назвала имена первых космических туристов, которые на корабле Crew Dragon компании Илона Маска направятся на Международную космическую станцию (МКС). Об этом 26 января говорится в сообщении на сайте Axiom Space.

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Вместе с бывшим астронавтом НАСА Майклом Лопесом-Алегриа и вице-президентом компании на станцию отправятся американский инвестор Ларри Коннор, его коллега из Канады Марк Пати и израильский бизнесмен и бывший пилот истребителя Эйтан Стиббе.

«Axiom собрала первый в истории частный экипаж МКС», — отмечается в сообщении компании.

В 2020 году появилась информация, что в первый непрофессиональный экипаж Crew Dragon могут быть включены актер Том Круз и кинорежиссер Даг Лайман, который намеревался снять в космосе художественный фильм.

Точная дата отправки туристов неизвестна. К 2024 году Axiom Space создаст четыре новых модуля для МКС. Позднее они образуют отдельную коммерческую станцию.

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