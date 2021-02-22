Прямой эфир
Общество
Вся актуальная информация по коронавирусу ежедневно обновляется на сайтах https://стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф
Мир
В МИДе заявили об отсутствии планов бесконечно ждать возвращения США в ДОН
Наука
Корабль «Союз МС-17» перестыкуют для обеспечения выхода в космос
Мир
Пушков назвал помешательством заявление США о «расистской математике»
Политика
В России создали Координационный центр правительства
Экономика
Стоимость биткоина обвалилась ниже $50 тыс.
Наука
В Великобритании узнали о планах провести тренировки по уничтожению спутников
Мир
СБУ обвинила Россию в попытке украсть чертежи «секретного танка»
Мир
МИД России поприветствовал договоренности МАГАТЭ и Ирана
Экономика
Курс евро поднялся выше 91 рубля впервые с 4 февраля

В МИДе заявили об отсутствии планов бесконечно ждать возвращения США в ДОН

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Россия не будет до бесконечности ждать, когда в Вашингтоне определятся с готовностью вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов на переговорах в Вене на втором заседании 84-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН).

Осторожно, небо закрывается: почему Россия выходит из ДОН
Об отказе Москвы от договора стало известно за несколько дней до инаугурации Джо Байдена

Как следует из заявления дипломата, опубликованном 22 февраля на сайте МИД России, в январе текущего года руководство Российской Федерации приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из ДОН.

«Фундаментальные причины, которые подтолкнули нас к этому шагу, неоднократно озвучивались и хорошо известны сообществу «открытого неба». Выход США из договорного поля подорвал жизнеспособность ДОН, коренным образом нарушив заложенный в нем баланс интересов», — отметил Гаврилов.

Выдвинутые российской стороной минимальные требования для сохранения функциональности договора остались без ответов оставшихся стран-участниц, подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия привержена основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области. «В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию», — добавил Гаврилов.

Однако внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора продолжаются. Клету текущего года они могут закончиться, объяснил дипломат.

«Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям — Венгрии, и Канаде — ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнётся шестимесячный срок, определённый самим Договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем», — обратил внимание глава российской делегации.

Внутренняя работа России продолжается, времени на размышления остается немного, резюмировал дипломат.

Осенью 2020 года Вашингтон подтвердил, что больше не является участником договора по открытому небу. 15 января текущего года Россия объявила о начале внутригосударственных процедур по выходу страны из Договора об открытом небе.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение США.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021