В МИДе заявили об отсутствии планов бесконечно ждать возвращения США в ДОН

Россия не будет до бесконечности ждать, когда в Вашингтоне определятся с готовностью вернуться в Договор по открытому небу (ДОН). Об этом заявил глава делегации РФ Константин Гаврилов на переговорах в Вене на втором заседании 84-й сессии Консультативной комиссии по открытому небу (ККОН).

Как следует из заявления дипломата, опубликованном 22 февраля на сайте МИД России, в январе текущего года руководство Российской Федерации приняло решение о начале внутригосударственных процедур по выходу из ДОН.

«Фундаментальные причины, которые подтолкнули нас к этому шагу, неоднократно озвучивались и хорошо известны сообществу «открытого неба». Выход США из договорного поля подорвал жизнеспособность ДОН, коренным образом нарушив заложенный в нем баланс интересов», — отметил Гаврилов.

Выдвинутые российской стороной минимальные требования для сохранения функциональности договора остались без ответов оставшихся стран-участниц, подчеркнул дипломат.

По его словам, Россия привержена основополагающей цели укрепления доверия и безопасности в военной области. «В связи с этим, если новая администрация США примет решение о полном возвращении в ДОН, наша страна, разумеется, будет готова конструктивно рассмотреть эту ситуацию», — добавил Гаврилов.

Однако внутригосударственные процедуры по выходу России из Договора продолжаются. Клету текущего года они могут закончиться, объяснил дипломат.

«Если до этого времени США не сообщат нам о своей готовности вернуться в договорное поле, Россия передаст депозитариям — Венгрии, и Канаде — ноту, уведомляющую о выходе из ДОН. С этого момента начнётся шестимесячный срок, определённый самим Договором, предшествующий моменту нашего официального и окончательного прекращения участия в нем», — обратил внимание глава российской делегации.

Внутренняя работа России продолжается, времени на размышления остается немного, резюмировал дипломат.

Осенью 2020 года Вашингтон подтвердил, что больше не является участником договора по открытому небу. 15 января текущего года Россия объявила о начале внутригосударственных процедур по выходу страны из Договора об открытом небе.

В начале февраля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва рассмотрит вопрос о возвращении в ДОН при условии возвращения в соглашение США.