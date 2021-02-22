«Справедливая Россия» официально сменила название

Партия «Справедливая Россия» в ходе заседания съезда с партиями «За правду» и «Патриоты России» приняла решение о переименовании. Объявлено о создание новой объединенной социалистической политической партии «Справедливая Россия — Патриоты — За правду», сообщает 22 февраля корреспондент «Известий» с партийного съезда.

Короткое название — партия «Справедливая Россия — За правду», уточнил на заседании лидер политической силы Сергей Миронов.

Также введены должности сопредседателей партии, соответствующие изменения вносятся в устав. Первая — сопредседатель партии, председатель центрального совета партий и вторая — сопредседатель партии, председатель совета депутатов партии.

Как добавил Миронов, начинается «долгий, но абсолютно позитивный процесс объединения всех левых патриотических сил России».

Ранее в этот день президент России Владимир Путин заявил о том, что начатый объединительный процесс позволит партии достойно представить свои цели и задачи на предстоящих выборах в Госдуму.

Руководители партий «Справедливая Россия», «За правду» и «Патриоты России» подписали манифест об объединении трех политических сил в конце января.