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Facebook заблокировал рекламу вакцинации от COVID-19
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Facebook заблокировал рекламу вакцинации от COVID-19

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Социальная сеть Facebook заблокировала публикации о необходимости сделать прививку против коронавирусной инфекции. Об этом сообщает издание Politico.

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Как уточняется, фильтры соцсети, которые отслеживают политическую пропаганду и рекламу, и ранее отмечали как неприемлемые посты, в которых содержалось информирование людей о вакцинах и прививочной кампании от COVID-19.

Речь идет о платной рекламе с данными о механизме работы препаратов и расположении пунктов вакцинации примерно в 110 сообществах, которые были удалены. У рекламодателей есть право оспорить такое решение, однако процесс будет сложным и почти бессмысленным, так как информация о COVID-19 быстро меняется.

Сама соцсеть признала наличие проблемы и заверила, что восстановила рекламные публикации в двух сообществах. Как отмечает Politico, блокировка сообщений приводит к потенциальной непригодности Facebook как платформы для получения достоверных данных о коронавирусе.

В январе сообщалось, что Twitter ограничил доступ к аккаунту российской вакцины «Спутник V». В причинах начал разбираться Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ). Позднее соцсеть разблокировала аккаунт, объяснив ограничения выявлением угрозы взлома учетной записи из американского штата Вирджиния.

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