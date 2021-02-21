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Серийные поставки танка «Армата» в войска начнутся в 2022 году

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Серийные поставки новейших танков Т-14 «Армата» в российские войска начнутся в 2022 году. Такие сроки в воскресенье, 21 февраля, привел разработчик машины, генконструктор Уральского конструкторского бюро транспортного машиностроения (УКБТМ, входит в Уралвагонзавод) Андрей Терликов на выставке IDEX-2021.

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Он уточнил, что серийные контракты на эти машины уже заключены и в настоящий момент идут госиспытания «Армат», окончание которых запланировано на ближайшие год-два, пишет «Газета.ру». При этом до конца текущего года по одному из контрактов должна состояться поставка установочной партии этих танков.

Кроме того, Терликов добавил, что стоимость Т-14 «Армата» в ходе его серийного производства будет снижена.

В ходе этого мероприятия состоялась первая зарубежная презентация «Арматы». Позже гендиректор «Рособоронэкспорта» Александр Михеев сообщил, что шесть зарубежных стран заявили о желании приобрести Т-14 «Армата».

В начале июля прошлого года сообщалось о подготовке Россией «Арматы» к продаже за рубеж. В сентябре стало известно, что начинается подготовка офицеров для управления боевыми машинами этого семейства.

В конце года глава «Ростеха» Сергей Чемезов сообщал, что серийные поставки «Арматы» в российские войска начнутся в 2021 году. В начале февраля 2021-го «Армата» получил разрешение на экспорт.

Танк Т-14 «Армата» является единственным в мире танком третьего послевоенного поколения. Он предназначен для ведения боя в непосредственном соприкосновении с противником, а также поддержки наступления мотострелковых подразделений.

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