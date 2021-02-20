Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Общество
В Подмосковье задержали банду подозреваемых в серии убийств с 2000 года
Спорт
Российские биатлонисты взяли бронзу в эстафете на ЧМ в Словении
Спорт
Дина Аверина победила в многоборье на этапе Гран-при в Москве
Общество
В Москве убрали более 28 млн куб. м снега после мощного снегопада
Авто
Дептранс Москвы рассказал о бесплатных парковках в праздники
Спорт
Полузащитник «Зенита» Барриос заболел COVID-19
Мир
МИД раскритиковал желание Запада обсуждать глобальные вопросы без России
Мир
В РФПИ заявили о поддержке «Спутника V» со стороны ряда европейских стран
Спорт
«Зенит» проиграл «Арсеналу» и вылетел из Кубка России

В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента в субботу, 20 февраля.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ направлен на урегулирование отношений, связанных с ограничением выбросов парниковых газов.

Витает в воздухе: почему в Сибири всё чаще вводят режим «черного неба»
Загрязненная атмосфера может привести к большей уязвимости организма перед пневмонией и COVID-19

«Отсутствие на национальном уровне законодательного урегулирования вопросов по ограничению выбросов парниковых газов сужает перспективы вхождения Российской Федерации в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах, на закрепление за страной статуса одной из лидирующих мировых держав», — поясняется в законопроекте.

Также документом формируется необходимая правовая основа для получения «полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов».

Помимо этого законопроектом вводится понятие «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов», который будет установлен российским правительством «в масштабе экономики с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации».

8 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития страны и климатических изменений на 2021–2030 годы.

Отмечалось, что решения должны быть направлены среди прочего на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парникового газа путем проведения исследования источников и поглотителей парниковых газов и принятия мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021