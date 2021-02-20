В Госдуму внесли законопроект об ограничении выбросов парниковых газов

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект об ограничении выбросов парниковых газов. Документ опубликован в базе нижней палаты парламента в субботу, 20 февраля.

В пояснительной записке к законопроекту отмечается, что документ направлен на урегулирование отношений, связанных с ограничением выбросов парниковых газов.

«Отсутствие на национальном уровне законодательного урегулирования вопросов по ограничению выбросов парниковых газов сужает перспективы вхождения Российской Федерации в группы экономических, технологических и экологических лидеров на мировом и региональном уровнях и активное международное сотрудничество в этих сферах, на закрепление за страной статуса одной из лидирующих мировых держав», — поясняется в законопроекте.

Также документом формируется необходимая правовая основа для получения «полной и достоверной информации организаций о выбросах парниковых газов».

Помимо этого законопроектом вводится понятие «целевой показатель сокращения выбросов парниковых газов», который будет установлен российским правительством «в масштабе экономики с учетом поглощающей способности лесов и иных экосистем и необходимости обеспечения устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития Российской Федерации».

8 февраля стало известно, что президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития страны и климатических изменений на 2021–2030 годы.

Отмечалось, что решения должны быть направлены среди прочего на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парникового газа путем проведения исследования источников и поглотителей парниковых газов и принятия мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду.