Путин поручил разработать программу в области экологии и климата на 2021–2030 гг.

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать и утвердить программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021–2030 годы, соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«В целях повышения эффективности научно-технической деятельности в области экологического развития РФ и климатических изменений постановляю правительству РФ в шестимесячный срок разработать и утвердить Федеральную научно-техническую программу в области экологического развития РФ и климатических изменений на 2021–2030 годы, предусматривающую создание наукоемких технологических решений», — говорится в документе.

Данные решения должны быть направлены на обеспечение экологической безопасности, улучшение состояния окружающей среды; на изучение климата, механизмов адаптации к климатических изменениям и их последствиям; на обеспечение устойчивого и сбалансированного социально-экономического развития РФ с низким уровнем выбросов парникового газа путем проведения исследования источников и поглотителей парниковых газов и принятия таких мер по уменьшению негативного воздействия таких газов на окружающую среду.

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