На продажу выставлен раритетный «ВАЗ» за 1 млн рублей

В России выставили на продажу ВАЗ-2106 1991 года за 940 тыс. рублей. Владелец утверждает: за 30 лет дорогое авто проехало всего 1754 км, сообщает телеканал «Известия». За всё время хозяином раритета был только один человек. Техническими характеристиками машина похвастаться не может. Объем двигателя седана всего 1,3 л, а мощность — 69 л.с.

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