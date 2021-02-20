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Попова высказалась о вероятной версии происхождения коронавируса

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Глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что коронавирус нового типа передался человеку от животных. На эту тему она высказалась в субботу, 20 февраля.

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«Один из самых свежих — это пример коронавируса. COVID-19, который пришел к человеку, очевидно, через животных», — сказала Попова в эфире телеканала «Россия 24».

9 февраля представители Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что не смогли добиться какого-либо прорыва во время поездки в китайский Ухань для изучения причин происхождения коронавируса.

При этом вместе с коллегами из КНР они выдвинули собственные гипотезы. По их мнению, наиболее вероятная версия — инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. Сначала он мог распространиться среди одной популяции, затем вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.

Позднее 14 февраля член международной группы специалистов под руководством ВОЗ доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче нового коронавируса через летучих мышей наиболее вероятной.

Специалисты организации прибыли в Ухань в середине января. Они приступили к работе после прохождения 14-дневного карантина.

Вся актуальная информация по ситуации с коронавирусом доступна на сайтах стопкоронавирус.рф и доступвсем.рф, а также по хештегу #МыВместе. Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 (800) 2000-112.

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