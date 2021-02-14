Эксперт ВОЗ назвал наиболее вероятную причину начала пандемии коронавируса

Член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче нового коронавируса через летучих мышей наиболее вероятной.

«Если бы нужно было сказать, на какой путь (распространения коронавируса. — Ред.) вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попал на ферму диких животных», — сказал Дасзак в интервью The New York Times, опубликованном 14 февраля.

Он также отметил, что от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из ферм, либо ее обитатели — барсуки, хорьки, енотовидные собаки и циветы. По его словам, идея передачи коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ во время совместного обсуждения.

Дасзак сообщил, что в ходе расследования эксперты ВОЗ запросили доступ к личным делам пациентов, но не получили их из-за того, что в Китае медицинские карты крайне конфиденциальны, пишет «Газета.ру».

Ранее, 9 февраля, на итоговой пресс-конференции представители ВОЗ заявили, что не смогли добиться какого-либо прорыва во время поездки в Ухань с целью изучить причины происхождения коронавируса. Однако вместе с коллегами из КНР они выдвинули собственные гипотезы. По их мнению, наиболее вероятная версия — инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. Сначала он мог распространиться среди одной популяции, далее вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.