Прямой эфир
Общество
Телефон горячей линии по вопросам коронавируса: 8 800 2000 112
Экономика
Новак заявил о готовности «Северного потока – 2» более чем на 95%
Мир
В Лондоне выразили сомнение в достоверности выводов ВОЗ по началу пандемии COVID-19
Мир
Еврокомиссар по здравоохранению высказалась против закрытия границ в ЕС
Мир
Ученые предупредили о риске «устаревания» вакцин от коронавируса
Спорт
Российские лыжники получат нейтральную форму по приезде на ЧМ
Мир
Число пострадавших в результате землетрясения в Японии возросло до 150
Мир
Косачев заявил о провалившейся попытке демократов «добить Трампа»
Армия
В России завершили госиспытания системы предупреждения о ракетном нападении
Общество
В Москве выпало рекордное количество осадков за всю историю метеонаблюдений
Сюжет:

Эксперт ВОЗ назвал наиболее вероятную причину начала пандемии коронавируса

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Член международной группы специалистов под руководством Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) доктор Питер Дасзак назвал версию о передаче нового коронавируса через летучих мышей наиболее вероятной.

Докопались до мышей: где искали источник коронавируса
Эксперты ВОЗ не обнаружили возбудителя COVID-19 на теперь уже всемирно известном рынке в Ухане

«Если бы нужно было сказать, на какой путь (распространения коронавируса. — Ред.) вы бы поставили, я полагаю, что вирус появился в Юго-Восточной Азии или Южном Китае от летучих мышей, попал на ферму диких животных», — сказал Дасзак в интервью The New York Times, опубликованном 14 февраля.

Он также отметил, что от летучих мышей могли заразиться либо сотрудники одной из ферм, либо ее обитатели — барсуки, хорьки, енотовидные собаки и циветы. По его словам, идея передачи коронавируса от диких животных через промежуточное звено получила наибольшую поддержку китайских ученых и участников миссии ВОЗ во время совместного обсуждения.

Дасзак сообщил, что в ходе расследования эксперты ВОЗ запросили доступ к личным делам пациентов, но не получили их из-за того, что в Китае медицинские карты крайне конфиденциальны, пишет «Газета.ру».

Ранее, 9 февраля, на итоговой пресс-конференции представители ВОЗ заявили, что не смогли добиться какого-либо прорыва во время поездки в Ухань с целью изучить причины происхождения коронавируса. Однако вместе с коллегами из КНР они выдвинули собственные гипотезы. По их мнению, наиболее вероятная версия — инфекционный агент передался от диких животных через промежуточное звено. Сначала он мог распространиться среди одной популяции, далее вирус мутировал, преодолел межвидовой барьер и стал заразным для людей.

Прямой эфир
Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2021