В ВОЗ назвали вероятную версию происхождения коронавируса

Гипотеза о происхождении нового коронавируса из лаборатории является маловероятной. Скорее всего, вирус передался от животного к человеку через промежуточное звено. Такой вывод сделали эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), находящиеся в китайском Ухане.

«Гипотеза о том, что всему виной — утечка из лаборатории, крайне маловероятна... И это не та гипотеза, которая требует дальнейшего изучения в рамках поисков источника происхождения вируса», — заявил во вторник, 9 февраля, эксперт ВОЗ по зоонозным инфекциям и продовольственной безопасности, глава группы экспертов в Ухане Петер Бен Эмбарек.

Выступая на пресс-конференции по итогам работы миссии организации в Китае, Эмбарек подчеркнул, что вся работа, которая была проделана для установления происхождения вируса, указывает на природный источник, а именно летучих мышей. Однако в Ухане не наблюдается таких популяций летучих мышей, поэтому, по словам эксперта, специалисты изучают другие виды животных, от которых эволюционировавший коронавирус мог передаться человеку.

Эксперты ВОЗ не исключают, что изначально вирус мог попасть через продукты на рынок в Ухане, где преобладают замороженные продукты животного происхождения. Он подчеркнул, что есть потенциал дальнейшего установления цепочки распространения вируса через изучение поставок на рынок и исследование видов животных, которые могли стать звеном распространения.

Ранее в этот же день эксперты организации заявили, что на основе имеющейся эпидемиологической информации невозможно установить, как коронавирус SARS-CoV-2 попал на рынок в китайском Ухане.

Кроме того, глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 Государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь также заявлял, что попадание коронавируса на рынок через летучих мышей маловероятно, так как, по всей видимости, был промежуточный носитель вируса.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в середине января, чтобы исследовать происхождение нового типа коронавируса. Они приступили к работе после прохождения 14-дневного карантина.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

По данным международного статистического бюро Worldometer, в мире на сегодняшний день зарегистрировано свыше 107 млн случаев коронавируса, скончались более 2,3 млн человек, выздоровели почти 79 млн пациентов.