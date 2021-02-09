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Эксперты ВОЗ не нашли источник коронавируса на рынке в Ухане

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Эксперты Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что на основе имеющейся эпидемиологической информации невозможно установить, как коронавирус Sars-Cov-2 попал на рынок в китайском Ухане.

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При этом китайские ученые отметили, что специалисты не нашли в дикой природе КНР коронавирус-предок передающегося людям Sars-Cov-2.

«В то время как ранние случаи вируса связаны с рынком морепродуктов в Ухане, а другие — с другими рынками, некоторые не показали такой связи. Возможно, что рынок морепродуктов в Ухане мог стать центром распространения вируса. На основе имеющейся информации невозможно определить, как Sars-Cov-2 попал на рынок», — сказал глава экспертной комиссии по реагированию на COVID-2019 государственного комитета по вопросам здравоохранения КНР Лян Ваньнянь в ходе пресс-конференции по итогам визита международной группы экспертов ВОЗ в Китай.

По его словам, попадание коронавируса на рынок через летучих мышей маловероятно, так как, по всей видимости, был промежуточный носитель вируса.

Специалисты ВОЗ прибыли в Ухань в середине января, чтобы исследовать происхождение нового типа коронавируса. Они приступили к работе после прохождения 14-дневного карантина.

В конце 2019 года китайские власти проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань провинции Хубэй. Возбудителем болезни оказался новый тип коронавируса SARS-CoV-2.

76 дней Ухань был закрыт, карантин с города сняли 8 апреля 2020 года. В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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