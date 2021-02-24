Модель для разборки: продавцы смартфонов начали демпинговую войну

Крупные ритейлеры (МТС, «Связной», DNS и «М.Видео») начали войну за потребителя, снижая цены на смартфоны. Как выяснили «Известия», iPhone 12, складной Samsung Galaxy Flip и другие модели дорогих телефонов стали продавать со скидкой в 10–25 тыс. рублей. Первым начал демпинговать МТС, а его конкуренты не могли не ответить на вызов, рассказал источник издания на рынке. Ритейлеры пытаются активизировать спрос на смартфоны после застоя в продажах в начале этого года. Но уже к концу марта цены вернутся к прежнему уровню, а, может, даже вырастут, говорят эксперты.

Звонкие акции

Ряд крупных ритейлеров сделали скидки на смартфоны, причем не только на модели прошлых лет, но и на вышедшие несколько месяцев назад. Так, iPhone 12 pro Max с памятью 256 ГБ можно купить за 110 тыс. рублей при официальной цене на сайте Apple в 120 тыс. рублей. iPhone Pro с памятью 512 ГБ продается за 120 тыс. рублей, что также на 10 тыс. рублей дешевле официальной цены гаджета.

Такая же ситуация и с ценами на смартфоны Samsung. Вышедшую осенью вторую версию складного гаджета Galaxy Z Fold 2 можно приобрести на 25 тыс. дешевле — за 155 тыс. рублей вместо 180 тыс. рублей на сайте МТС. По акции можно приобрести дешевле также и новинки Samsung этого года — некоторые модели линейки Samsung Galaxy S21, а также другие смартфоны популярных производителей.

Перед гендерными праздниками (23 февраля и 8 марта) в МТС усилили маркетинговую активность, чтобы увеличить трафик покупателей в офисах продаж и поток в интернет-магазин, сказали в пресс-службе оператора. По акции можно приобрести как топовые гаджеты вроде последних моделей iPhone и Samsung Galaxy, так и более доступные устройства от Xiaomi и Honor, добавили в компании.

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Уровень цен на товары в «Связном» — это результат рыночного ценообразования, прокомментировал вице-президент по закупкам и развитию компании Михаил Догадин. Сейчас у ритейлера действуют скидки на ряд моделей — например, можно приобрести с ощутимым дисконтом смартфоны Samsung и Apple, добавил он.

В Inventive Retail Group (владеет сетью Re:Store) «Известиям» сказали, что последний раз корректировали цены на iPhone 23 января. Ритейлер внимательно смотрит на конкурентов и чутко реагирует на изменение ценообразования на рынке, добавили в компании.

В «М.Видео» и «Эльдорадо» сейчас предлагают более 200 моделей смартфонов со скидкой до 25%, которые распространяются на модели из всех ценовых сегментов, в том числе востребованные флагманы, отметили в пресс-службе объединенной компании. Выгодные цены распространяются на девайсы и других популярных брендов: Xiaomi Honor, Realme, OPPO, vivo, прокомментировали в ритейлере.

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В Samsung, «Ситилинке» и «Мегафоне» отказались от комментариев. В Apple, Xiaomi и Honor на момент публикации не ответили на запрос «Известий».

Взять числом

Ценовые войны в ритейле происходят регулярно и являются частью конкурентной борьбы за покупателя и долю на рынке. Порой случаются серьезные схватки, которые отражаются на резком снижении цен на определенные категории, модели или бренды, прокомментировал источник на рынке сотового ритейла.

В этот раз МТС первым начал снижать цены на смартфоны в феврале. За ним последовали DNS и «М.Видео».

МТС, видимо, не очень доволен своей долей в продажах в России и начал активно сбивать ценники, пытаясь вернуть упущенное, считает собеседник «Известий». В таких условиях ключевые игроки не могут не отвечать на этот вызов, добавил он.

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По мнению источника издания, представительства производителей не останутся в стороне, отреагируют и попытаются через переговоры навести порядок в ценовом предложении.

— Сложность в том, что производитель по закону не имеет права диктовать, по каким ценам должен торговать ритейл. Но иногда доходит до того, что производители просто блокируют поставки товара в сеть, которая не реагирует на его рекомендации, — рассказал собеседник «Известий».

По его словам, несколько лет назад МТС уже проводила крайне агрессивную ценовую политику, что привело к тому, что из всех А-брендов на его полках остался только Samsung, который согласился с подходом МТС и позволял оператору демпинговать «за свой счет».

Такие большие скидки обусловлены не очень активным продажами смартфонов в начале года, поэтому ритейлеры решили стимулировать спрос. У МТС одна из самых сильных розниц в РФ, и компания зачастую становится инициатором ценовых войн, пояснил генеральный директор TelecomDaily Денис Кусков. Акции к праздникам ритейлеры делают всегда. При этом к гендерным обычно скидывают цену на бюджетные модели устройств, так как самые дорогие подарки россияне предпочитают делать на день рождения и Новый год, добавил он.

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В январе 2021 года в России было продано 2,4 млн смартфонов, что на 19% меньше, чем годом ранее. От продажи гаджетов за первый месяц года ритейлеры выручили 58,3 млрд рублей, что на 16% больше. Средняя цена составила 23,8 тыс. рублей — на 42% выше, чем в январе 2020-го, сообщил «Известиям» источник на рынке.

В этом году продажи смартфонов низкие, так как доходы населения упали из-за пандемии и экономического кризиса. С помощью скидок ритейлеры пытаются «раскачать» рынок, пояснил ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом больше товара у ритейлеров не появилось. По-прежнему наблюдается дефицит электроники, добавил он.

По словам аналитика, ритейлеры сейчас выставляют на распродажу смартфоны, запасы которых есть у компаний. Прежде всего, это Samsung и Xiaomi. Эльдар Муртазин считает, что цены вернутся к прежнему уровню к концу марта, а после могут даже вырасти. Можно также ожидать, что в конце весны — начале лета ассортимент будет меньше, добавил он.