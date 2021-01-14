Новый ход: чем отличаются смартфоны линейки Galaxy S21

Samsung презентовала обновленную линейку флагманских смартфонов: Galaxy S21, Galaxy S21+ и Galaxy S21 Ultra. Основное ее отличие от прошлогодней — новый мощный процессор. При этом контента или софта для устройств такой высокой мощности пока не создано. Поэтому пользователи могут и не ощутить разницы, говорят эксперты. Новинки дороже прошлогодней линейки на 7-12% в зависимости от модели. Это ставит под вопрос успешные продажи устройств, считают аналитики.

Путь эволюции

Samsung провела презентацию обновленной линейки флагманских смартфонов: Galaxy S21, S21+ и S21 Ultra. Главное отличие от моделей прошлого года — новый чип Samsung Exynos 2100. В компании заявляют, что этот процессор потребляет на 20% меньше энергии, при этом намного мощнее.

Смартфоны линейки поддерживают 5G, хотя для российских покупателей эта функция не будет актуальна еще несколько лет. Все три модели получили AMOLED-дисплеи с частотой до 120 Гц. Диагональ экрана новых устройств — от 6,2 до 6,8 дюйма. Младшие модели Galaxy S21 и S21+ оснащены тремя основными камерами — две по 12 мегапикселей и телеобъектив на 64 мегапикселя, а также 10-мегапиксельной камерой для селфи. У S21 Ultra четыре основные камеры, в том числе два телеобъектива.

Все модели Galaxy S21 поддерживают NFC, Bluetooth 5.0 и Wi-Fi 6. При этом работать с активным стилусом S Pen может лишь старшая версия.

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Samsung также представила новые беспроводные наушники Galaxy Buds Pro стоимостью от 17,9 тыс. рублей с функцией активного шумоподавления. Кроме того, компания презентовала метку для отслеживания вещей SmartTag. Ранее СМИ писали, что такой трекер планировала представить Apple, но пока еще не сделала этого.

Новая линейка появится в продаже в России 5 февраля, сообщили в Samsung. В «Связном» и «Билайне» сказали, что предзаказ на новинки уже открыт.

Стоимость базовой модели Galaxy S21 составит 75-80 тыс. рублей. Цена на старшую модель — Galaxy S21 Ultra составит от 110 до 128 тыс. рублей в зависимости от объема памяти, рассказали в Samsung. Южнокорейский производитель отказался от наушников и зарядного устройства в комплекте. В компании объяснили это заботой об экологии. Ранее так поступила Apple.

За весь 2020 год в России было продано примерно 230 тыс. смартфонов флагманской линейки прошлого года Samsung Galaxy S20, что в пять раз меньше, чем iPhone 11, сообщил «Известиям» источник, близкий к одному из ритейлеров. Продажи флагманов бренда сильно зависят от проведения акций и работы непосредственно менеджеров по продажам в салонах сотовой связи, отметили в одном из дистибьюторов.

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Всего в прошлом году Samsung реализовал в России 8,9 млн смартфонов, что на 7% больше, чем годом ранее. Доля компании на рынке составила 28,2%, показав прирост на 0,3 п.п. За прошлый год компания выручила 156,9 млрд рублей от продажи смартфонов в РФ, что на 12% больше, чем годом ранее, рассказал «Известиям» источник из еще одного ритейлера.

Учитывая увеличение розничной цены смартфона на 10% и обновление цветовой гаммы (из популярных цветов останется только черный и белый), продажи новинок могут быть ниже, чем у моделей прошлого года, считает генеральный директор «Мегафон ритейл» Андрей Левыкин.

Остальные ритейлеры, опрошенные «Известиями», более оптимистично относятся к перспективам новых флагманов южнокорейского вендора на российском рынке. Для поклонников устройств на платформе Android Samsung является одним из приоритетных брендов смартфонов, считает руководитель группы закупок по направлению сотовых телефонов, планшетов и гаджетов «Ситилинк» Сергей Ворзов.

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Samsung девять лет подряд является самым популярным брендом смартфонов у россиян, отметили в пресс-службе «М.Видео-Эльдорадо». В этом году объединенный ритейлер ожидает достаточный спрос на Galaxy S21. Из года в год продажи смартфонов Samsung на высоком уровне, на линейку Galaxy S спрос будет соответствующий, считает вице-президент по закупкам и развитию компании «Связной» Михаил Догадин.

С расчетом на будущее

Единственный существенный технологический скачок у новой линейки Samsung — это мощный процессор. Но сейчас нет контента или софта, которые потребовали бы процессора такой мощности, рассказал «Известиям» источник на рынке. Поэтому пользовательский опыт будет практически таким же, как с устройствами предыдущей линейки. Сейчас подобные технологические преимущества не более, чем маркетинг, отметил собеседник газеты.

Samsung выпустил улучшенную и дополненную версию прошлогодней линейки Galaxy S20, считает главный редактор Vilianov.com Сергей Вильянов. По его мнению, заметные изменения коснулись только модели Galaxy S21 Ultra, тогда как S21 и S21+ отличаются от предшественников незначительно. Новинки — не замена прошлогодним флагманам, скорее их анонс дает возможность Samsung снизить цены на прошлогодние модели, добавил он. Линейка Galaxy S20 подешевеет и, если не считать проблем с перегревом процессора, станет оптимальным вариантом для покупки среди флагманов Samsung, заключил Сергей Вильянов.

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У новой линейки южнокорейского производителя улучшений больше, чем у iPhone год к году, считает ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин. При этом покупатели не будут спешить обновить устройство из прошлогодней линейки на новое, полагает он. У новинок нет принципиальных изменений, влияющих на принятие решения пользователем о смене телефона, пояснил эксперт.

Конкуренция в сегменте флагманов небольшая, Samsung выигрывает у китайских производителей за счет силы бренда и агрессивного маркетинга, пояснил аналитик TelecomDaily Илья Шатилин. У других производителей техники на базе Android нет настолько мощного «железа», считает он. Смартфоны Samsung наголову выше и iPhone в техническом плане, уверен эксперт. Однако технику Apple выбирают не за технические характеристики, а как часть экосистемы iOS, добавил он.

По оценке независимого эксперта по рынку электроники Вадима Плесского, цены на новые Galaxy S21 выше на 7%-12,5%, по сравнению с Galaxy S20, в зависимости от модели. Это делает их еще более недоступными для массового рынка, добавил он.