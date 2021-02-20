Павлова объяснила результат россиянок на ЧМ по биатлону

Российская биатлонистка Евгения Павлова после эстафеты на чемпионате мира в словенской Поклюке 20 февраля объяснила результаты, которые показали спортсменки из РФ.

Евгения Павлова, Татьяна Акимова, Светлана Миронова и Ульяна Кайшева заняли 11-е место. На текущем ЧМ российские биатлонисты не выиграли ни одной медали.

По словам Павловой, спортсменов из РФ поселили на высоте, из-за чего ухудшилось их самочувствие. Биатлонистка просила организаторов спустить их с высоты и давать атлетам возможность восстанавливаться внизу.

«Отвратительное ощущение. Ни одной гонки не было, чтобы самочувствие было хорошее и боевое, как в Антерсельве (Кубок мира по биатлону. — Ред.). Это самый провальный мой старт в сезоне», — заявила она в эфире «Матч ТВ».

Спортсменка добавила, что боролась как могла. После Кубка мира по биатлону, который проходил в январе, у нее было прекрасное самочувствие и боевое настроение.

«Возьмите любого спортсмена — у всех ухудшилось самочувствие и состояние… Два месяца на одной высоте. Организм реагирует так, что я задыхаюсь, у меня нет сил бежать, мышцы не хотят работать. Тебя накрывает и всё», — добавила она.

Павлова также рассказала, что изначально было запланировано тренироваться в Антерсельве на высоте, спускаться на озеро Блед и подниматься на гонки, как и делает большинство спортсменов, но «что-то пошло не так», пишет «Спорт-Экспресс».

Первое место в женской эстафетной гонке оказалось у Норвегии, второе — у сборной Германии. Бронзу завоевали спортсменки с Украины, передает «Газета.ру».

16 февраля россиянка Светлана Миронова заняла пятое место в индивидуальной гонке на 15 км на чемпионате мира по биатлону.